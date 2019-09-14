День украинского кино: кто из наших соотечественников получил «Оскар»

В истории Голливуда немало примеров, когда высшую премию американской киноакадемии получали украинцы. Они были вынуждены покинуть родную страну, однако их дети сумели добиться признания за рубежом, прославив тем самым и свою родину.

В костюмах Варвары Каринской снимаются до сих пор

В 1949 году Варвара Каринская получила «Оскар» за костюмы к фильму «Жанна д’Арк». Родилась модельер в Харькове, в семье текстильного магната. Она окончила юридический факультет, а в свободное время занималась вышивкой и шитьем. Со временем Варвара переехала в Москву, где увлеклась театром и стала создавать сценические костюмы.

После революции Каринская открыла модное ателье, школу вышивки, а также устроила чайный салон, где собиралась богема. Это не понравилось новой власти, и законодательницу мод едва не арестовали. Каринская решила уехать за границу. Сначала она жила в Париже и шила костюмы для Русского балета, которым руководил Джордж Баланчин, оформляла спектакли Жана Кокто, сотрудничала с Сальвадором Дали и Марком Шагалом. А в начале войны переехала в Америку.

Здесь Каринская создавала костюмы к бродвейским постановкам и голливудским фильмам, в которых щеголяли Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и Вивьен Ли. Но больше всего Каринская любила балет. В 1950 году она изобрела балетную пачку, которая носит ее имя. В ней не было металлического каркаса, она состояла из множества слоев тюля, каждый из которых был немного длиннее предыдущего.

Каринская работала до самой смерти, и свои последние костюмы сшила, когда ей был 91 год. Более того, многие костюмы, созданные мастерицей, сохранились в балетных и студийных костюмерных и их используют до сих пор.

Варвара Каринская первой в истории киноакадемии получила «Оскар» за костюмы, а в 1962 году стала единственным модельером, удостоенным награды, которую присуждают за вклад в искусство танца. В 2004 году в память костюмера был основан Международный фестиваль моды и театрального костюма.

Спецэффекты для «Хищника» создал харьковчанин

Многие спецэффекты к культовым американским фильмам создал выходец из Украины Юджин (Евгений) Мамут. На его счету более 40 картин, среди которых – «Грязные танцы», «Матрица» и «Хищник». А в 1987 году Юджин Мамут был удостоен премии «Оскар» – за научные и инженерные разработки для «оптической трюк-машины».

Евгений Мамут до 37 лет прожил в Харькове. Он окончил политехнический институт и работал на киностудии. Там увлекся разработкой спецэффектов и вскоре представил коллегам первый в стране компьютерный сюжетный мультфильм.

Вскоре Евгений получил приглашение от родственников, живших в Америке. В США, чтобы найти работу, он разослал более 200 резюме. На одной из киностудий директор отказался брать его на работу, объяснив это так: «Ты для нас слишком крутой!» Пришлось Мамуту устроиться мыть пленки.

Заработав денег, он вспомнил о своем увлечении компьютерными спецэффектами. На сей раз его заметили, а некоторые из изобретений принесли Мамуту всемирную славу. На киностудию, где он работал, обратилась кинокомпания «XХ век Фокс» с просьбой создать спецэффекты для фильма «Хищник». Они хотели, чтобы герой был виден, когда движется, и незаметен, когда стоит. Как это сделать – никто не знал. И тут Мамут предложил использовать его новую разработку, которая создавала впечатление, будто смотришь на фигуру через неровное стекло. Шварценеггер пришел в восторг от того, что получилось, и назвал Мамута «папой Хищника».

Уолтер Маттау покорил Голливуд и Бродвей

В 1966 году Уолтер Маттау получил «Оскара» за роль второго плана в комедии «Азарт удачи». Кроме того, он удостоился таких престижных творческих наград, как «Тони», «Золотой глобус» и других.

Родился Уолтер Маттау в семье эмигрантов Роуз Берольски из Литвы и Мильтона Маттау из Украины. Любимой шуткой актера было говорить, что его настоящая фамилия Матушанскаваский. Однажды, уже будучи известным актером, он согласился бесплатно сыграть в небольшом эпизоде в картине «Землетрясение» – при условии, что в титрах будет указана именно эта фамилия.

В Голливуде Маттау входил в первый эшелон звезд и снимался с Кэри Грантом, Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Софи Лорен и Джеком Леммоном, который был его лучшим другом. Кроме того, Уолтер был известным театральным актером и выступал на Бродвее.

Фото Варвары Каринской: 24tv.ua