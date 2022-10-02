День учителя: что думают одесские школьники о своих преподавателях? (видео)

В первое воскресенье октября (в этом году это сегодняшнее воскресенье, 2 октября) в Украине традиционно отмечают День учителя. В честь этого праздника «Одесская жизнь» поговорила с одесскими школьниками и выяснила, какими качествами должен обладать хороший преподаватель. Также мы спросили у юных одесситов, есть ли в их школах учителя, которые им нравятся.

Ответы школьников – в нашем новом видео.

Вероника: «Я учусь в 32-й школе. Мне нравится учитель по математике, потому что он добрый и делится конфетами. Еще мне нравится учитель физкультуры – он девочек не заставляет отжиматься. Учитель должен помогать ученику в развитии мозга. Обычно в День учителя мы в школе водим хороводы вокруг учителей, а они выбирают кого-то из учеников и с ними танцуют. Я бы пожелала преподавателям хорошей учебы: им-то еще долго преподавать, это мне всего 9 лет учиться».

Настя и Юля: «Мы учимся в 58-й школе. Наша любимая учительница – преподаватель по английскому. Она очень добрая, хорошо преподает свой урок и к нам хорошо относится. Учитель должен поддерживать ребенка, а не только кричать на него. Учителям мы бы пожелали, чтобы они много зарабатывали, и чтобы у них были нормальные ученики».

Артем: «Пока я не приехал в Одессу, я учился в 4-й гимназии и 55-м лицее, в Николаеве. Сейчас там все школы работают только онлайн, очных занятий нет и это, конечно, неудобно. У меня в Николаеве очень добрые, очень отзывчивые, очень приятные учителя. Преподаватель должен постоянно находить общий язык с учеником, помогать ему во всех его проблемах, я так думаю. Я бы пожелал учителям, что мы, их ученики, становились умнее».

Злата: «Я учусь в 117-й школе. Мне нравится моя первая учительница – Оксана Аркадиевна. Она нам с братом на продленке помогала с домашними заданиями. И еще мне очень нравится учительница по музыке – Елена Кимовна. Она нам на уроках в игры предлагала играть, разные легенды рассказывала. Учитель должен не кричать на учеников и не ругать их, вот и все. Я бы пожелала учителям, чтобы они всегда были здоровы».

Ваня: «Я учился в 93-й школе, а сейчас у меня новая школа, но я не помню, как она называется. Мне нравится учителя по информатике и по географии. В прошлой школе вот, на меня орали. Я просто хотел в туалет выйти, а мне сразу хотели поставить двойку. Как-то странно это. Правильный учитель – это добрый учитель. Я желаю учителям всего хорошего».

Никита: «Я учился в одесской специализированной школе №10, она славится углубленным изучением французского языка. Я там учился с 1-го до 11-го класса. Учителя там были такие, как будто они сами из Франции, особенно учителя французского языка. Казалось, что они прямо из Парижа приехали. Мы с ними общались даже на переменах, могли говорить на какие-то свободные темы, не связанные с учебой. Они были очень добрые, позитивные, отзывчивые. Мы были почти как друзья. Я желаю учителям, чтобы они никогда не выгорали и не расстраивались из-за неудач своих учеников. Я им желаю терпения».

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