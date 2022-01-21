День Соборности Украины: «Щедрик», Конституция и самолет-рекордсмен

22 января в Украине отмечают государственный праздник — день Соборности. И сегодня, когда наша страна переживает тяжелые времена, понятие соборности становится особо актуальным. Нам надо почаще вспоминать, что мы — украинцы и нам есть чем гордиться. Чем прославились Украина и украинцы на весь мир?

Украинский хирург первым пересадил почку человеку

В 1933 году украинский хирург Юрий Вороной впервые в истории пересадил человеческую почку. Операция была проведена в одной из больниц Херсона, где Вороной работал главврачом. Правда, пациентка прожила с новым органом лишь 48 часов. Есть информация еще о двух таких операциях — женщины (в возрасте 47 и 23 лет) получили донорские почки, которые проработали в их организме несколько дней, но были удалены после того, как перестали работать. В обоих случаях пациентки выжили, их выписали из больницы через два месяца.

Таким образом Вороной доказал, что почка человека, который недавно умер, при пересадке может продолжать выполнять свои функции.

Наша Конституция была одной из первых в Европе

В 1710 году была принята первая украинская Конституция — договор гетмана войска запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством войска, который определял их права и обязанности. Документ содержал преамбулу, 16 статей, присягу гетмана и был составлен на украинском и латинском языках. Утверждал Конституцию шведский король Карл XII. Считается, что Конституция Пилипа Орлика была одной из первых европейских конституций нового времени. Ее оригинал хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

В Украине больше всего исторических монастырей

На территории Украины находятся пять крупнейших обителей, имеющих статус лавры. Это мужские монастыри особого значения, которые подчиняются непосредственно патриарху. Такой статус имеют очень немногие обители в мире и есть они далеко не в каждой стране. Среди украинских лавр три православные — Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавра, и две греко-католические — Свято-Успенская Уневская и Свято-Ивановская лавра.

Что такое лавра?

Лавра — название некоторых крупнейших мужских монастырей, имеющих особенное историческое и духовное значение. Лавры представляли собой отдельные поселения и состояли из ряда построек. В центре обычно размещался главный собор, названный в честь одного из церковных праздников: Успенский, Вознесенский, Троицкий и т.п. Боковые пристройки — это кельи, трапезная (столовая), проскурница (мастерские) или хранилище (музей).

Самолет «Мрія» внесен в Книгу рекордов Гиннесса

В 2009 году самый большой в мире транспортный реактивный самолет «Мрія» был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации и был построен в единственном экземпляре. В 2016 году «Мрія» совершила перелет из Украины в Австралию, имея на борту генератор весом более 117 тонн, и доставила в Сантьяго турбину весом 155 тонн. Сегодня на счету «Мрії» около 250 мировых рекордов и один из них — абсолютный рекорд грузоподъемности — 253,8 тонны.

Ранее мы рассказывали о том, как изменилась украинская армия за 30 лет Независимости.

Самая глубокая станция метро находится в Киеве

Станция «Арсенальная» получила свое название от расположенного рядом крупного оружейного завода. Сама станция находится на глубине более 105 метров, а спуск по эскалатору к поездам метро занимает около пяти минут. «Арсенальная» стала одной из первых пяти станций метро, построенных в Киеве.

В Черном море нашли подводную реку

Ученые обнаружили на дне Черного моря единственную в мире подводную реку. Ее длина составляет более 68 километров, ширина — без малого километр, а глубина — около 35 метров. Поток подводной реки в 350 раз мощнее, чем в Темзе. Кроме того, на реке имеются собственные пороги и водопады, берега и пойма. По мнению ученых, если бы эта река находилась на суше, она стала бы шестой в мире по объему воды.

Знаменитый «Щедрик» стал международным хитом

Композитор Николай Леонтович написал музыку «Щедрика» в 1901 году. В основу он положил народную щедривку — песню, которую исполняют в рождественские и новогодние праздники. Впервые ее исполнил хор Киевского университета в 1916 году. А всего через три года Украинская республиканская капелла под руководством Александра Кошица предприняла пятилетний тур по странам Европы и Америки, и на каждом выступлении обязательно звучал «Щедрик». Он настолько понравился американцам, что Петр Вильговский, работавший для радио NBC, создал английскую версию слов к «Щедрику». Позднее песня получила английское название Carol of the Bells, и сейчас без ее исполнения в Америке не обходится ни одно Рождество.

Наша справка

22 января 1919 года был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной республики и Западно-Украинской Народной республики в единое (соборное) государство. За год до этого, 22 января 1918 года, был подписан IV универсал, который провозглашал независимость Украинской Народной республики от Советской России

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