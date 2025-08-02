Ключевые моменты:

2 августа в Украине отмечается День памяти погибших воинов-десантников всех времен и поколений;

В этот день чтят павших бойцов Воздушно-десантных, Аэромобильных, Высокомобильных и Десантно-штурмовых войск;

До 2017 года 2 августа официально отмечался как День ВДВ, но после начала российской военной агрессии в 2014 году Украина отказалась от советской символики и формата празднования;

В 2017 году ВДВ в составе ВСУ были переименованы в Десантно-штурмовые войска, а голубые береты сменили бордовые;

2 августа больше не праздничная дата, а день скорби и уважения к погибшим защитникам Украины. По всей стране проходят памятные мероприятия.

Эта дата напоминает о храбрости и самопожертвовании бойцов воздушно-десантных и аэромобильных подразделений, для которых служба и защита Родины всегда были делом чести. Среди них – участники боевых действий в Афганистане, Ираке, на Балканах, в зоне АТО/ООС, а также герои, отдавшие жизни в боях за свободу Украины с 2014 года и после вторжения 2022 года.

Почему 2 августа – больше не День ВДВ в Украине

День ВДВ берет свое начало в СССР – 2 августа 1930 года на учении под Воронежем впервые на парашютах десантировалось небольшое подразделение. Это был один из первых десантов в военной истории – так появился День ВДВ. С тех пор ежегодно 2 августа проводились показательные выступления десантников и встречались ветераны службы.

До 1999 года Украина отмечала этот день неофициально, опираясь на советскую традицию, а с 1999 до 2017 года 2 августа – это День Высокомобильных десантных войск Украины официально (до 2012 года украинские десантные войска официально назывались аэромобильными, а с 2012 утвердили название Высокомобильные десантные войска (ВДВ).

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После российского вторжения на востоке Украины в 2014 году в украинских десантных войсках решили отказаться как от советской атрибутики (которая сохранилась в ВС РФ) и названия подразделения, так и от самого празднования 2 августа. Сейчас эта дата в Украине – это День памяти погибших десантников разных времен и поколений.

С 2017 года ВДВ в украинской армии нет – Высокомобильные десантные войска официально переименовали в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Голубые береты сменили на бордовые – как в большинстве армий западных стран и ряда других.

Тогда же День десантника Украины перенесли со 2 августа на 21 ноября. Эта дату выбрали неслучайно – в этот день православгная церковь чтит память архистратига Михаила, командира «Божьего войска», который считается покровителем десантных войск ВСУ. А сам праздник теперь носит название День десантно-штурмовых войск Украины.

Как в Украине почитают память погибших десантников

2 августа в Украине чтят всех когда-либо погибших десантников – тех, кто проходил службу в рядах Воздушно-десантных, Аэромобильных, Высокомобильных и Десантно-штурмовых войсках, выполнял воинский долг, защищая Украину и ее народ от российских агрессоров.

В этот день по всей стране традиционно проходят памятные мероприятия: возложение цветов к мемориалам, минуты молчания, молитвы и чествование родных и побратимов погибших воинов. Свою дань уважения отдают и действующие военнослужащие – в частях, на полигонах и в зоне боевых действий.

Теперь этот день – дань уважения и благодарности тем, кого больше с нами нет. Кто-то погиб в локальных конфликтах ХХ века, кто-то – в миротворческих миссиях, а ныне немало десантников отдали свои жизни в борьбе с российскими оккупантами.

«Десантники всегда были и остаются одними из самых мужественных и самоотверженных воинов. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти», – отмечают в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Светлая память всем, кто не вернулся с поля боя. Их имена – в сердцах украинского народа.