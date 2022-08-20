Дачные советы: август – основа будущего урожая

Если для дачников август – последний месяц лета, то для растений это начало осени. Именно сейчас закладывается основа урожая будущего года. Также август – время сбора и заготовки семян овощных культур и цветов. И, конечно же, дегустации первых гроздей винограда.

Во саду ли в огороде

Сад. Для подкормки используют только фосфорно-калийные удобрения. Они способствуют хорошему закладыванию почек на будущий год. Проводят санитарную обрезку плодовых деревьев, удаляют 5-6-летние побеги смородины, йошты и крыжовника. Делают разметку и выкопку посадочных ям под плодовые культуры. Причем делать это нужно хотя бы за месяц до будущих посадок. Особенно это актуально на бедных почвах, чтобы внесенные на дно ямы органические удобрения осели и уплотнились, а минеральные – прошли определенные физико-химические изменения.

Огород. Время заготовки семян с понравившихся сортовых овощных культур. Для этого выбирают наиболее приглянувшийся плод и помечают его. Напомним, что растения, выращенные из гибридных семян, своих сортовых признаков не покажут. Кроме сидератов благоприятное время для посева зеленных культур: шпината, салата, а также редиса.

Виноградник. Кроме защиты гроздей от птиц, ос и солнечных ожогов, выполняют мероприятия по вызреванию лозы. Для лучшего проветривания удаляют листья возле гроздей, которые окрашиваются и размягчаются, но не раньше. Вторая зеленая операция – чеканка (удаление) отрастающих пасынков над верхней проволокой, так как молодые побеги больше всего поражаются грибковыми заболеваниями.

Защита растений: обработка созревающего виноградника

Погода для винограда в этом году весьма благоприятная, и многие одесские дачники расслабились и не принимали никаких профилактических мер в борьбе с грибковыми болезнями.

В который раз стоит напомнить, что болезни винограда практически не лечатся, их можно только приостановить.

Из химических препаратов против милдью в начале созревания ягод можно применять Хорус, период ожидания которого 7-10 дней. Из народных методов применяют 75 граммов пищевой соды и 5-6 капель спиртового раствора йода на 10 литров воды. Это контактный метод защиты, поэтому срок действия на грибкового возбудителя небольшой и в зависимости от ситуации требуются повторные обработки. На поздних сортах можно применить Квадрис.

Против оидиума сейчас действенными препаратами с коротким периодом ожидания могут быть коллоидная сера, Тиовит джет и Кумулюс. К недостаткам этих препаратов следует отнести появление на ягодах смываемых коричневых пятен, что влияет только на товарный вид гроздей. В качестве контактных безопасных препаратов применяют Йодоцид по инструкции или Калия йодид (2 грамма рассыпного препарата или 20 таблеток аптечного Калия йодида-125 Дарница на 10 литров воды). Калия йодид также подсушивает ранки лопнувших ягод после обильных осадков, не давая распространяться инфекции.

Из аптечных препаратов против оидиума применяют метронидазол, трихопол или фурацилин (10 таблеток на 10 литров воды). Для лучшей растворимости таблетки фурацилина лучше растворять в небольшом количестве горячей воды. Период ожидания также 7-10 дней.

Эффективность применения раствора марганцовки или перекиси водорода у многих опытных виноградарей вызывает сомнение, поэтому на этих препаратах не будем останавливаться.

Ядовитая красота: какие цветы опасны?

Огромное количество прекрасных, радующих глаз растений, не просто опасны, а смертельно опасны. Среди них привычные и распространенные в наших палисадниках цветы.

Следующий цветок станет неожиданностью для многих цветоводов – это водосбор обыкновенный, или аквилегия, называемый в народе карликом. Цветы яркой расцветки, напоминающие колокольчики разных размеров, привлекают многих садоводов. Все части растения достаточно ядовиты: стоит просто подержать в руках цветы, а после взять пальцы в рот, как наступает сильнейшая интоксикация, проявляющаяся слабостью в мышцах, головокружением, тошнотой, судорогами.

Продолжение следует…

Подготовил Юрий Руденко

Фото из открытых источников