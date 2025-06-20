Ключевые моменты:

Покупатели на Привозе жалуются на цены;

Сколько стоят овощи и фрукты на Привозе сегодня;

Цены на яйца и «молочку» на одесском Привозе;

Сколько на Привозе стоит мясо;

Цены на рыбу на Привозе 20 июня.

«Пусть внуков привозят вместе с фруктами»

Женщина жалуется:

– Ну что за цены?! Что за цены?! Мне завтра внуков приведут. Хотела им клубники, вишенки и черешни купить. А цены такие, что… Нечем деток угостить.

– А вы им борщика сварите.

– Борщик – это борщик… А фрукты?! Такого еще не было… Такие цены, такие цены!.. И не падают!

– Ну так пусть родители внуков вам вместе с фруктами привозят. Еще и вас угостят!..

Так что с ценами?

Овощи на Одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 40-45 грн;

картофель «молодой» – 30-50 грн;

лук – 30-45 грн;

помидоры – 60-140 грн;

свекла – 35-50 грн;

кабачки – 25-45 грн;

огурцы – 40-55 грн;

сладкий перец – 130-170 грн;

баклажаны – 120-150 грн;

капуста – 40-50 грн;

чеснок – 80-110 грн; («молодой» – 140-150 грн);

морковь – 50-60 грн;

редиска – 25-40 грн;

молодой горошек – 40-80 грн;

зелень в пучках – от 5 грн.

Цены фруктов на Одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 45-80 грн;

груши – 70-120 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 90-150 грн;

виноград – 90-200 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсины – 60-130 грн;

черешня – 100-240 грн;

вишня – 100-230 грн;

клубника – 100-140 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десять штук) – 35-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 90-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-200 грн;

шея – 230-260 грн;

лопатка – 200-230 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

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