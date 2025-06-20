Ключевые моменты:

  • Покупатели на Привозе жалуются на цены;
  • Сколько стоят овощи и фрукты на Привозе сегодня;
  • Цены на яйца и «молочку» на одесском Привозе;
  • Сколько на Привозе стоит мясо;
  • Цены на рыбу на Привозе 20 июня.

«Пусть внуков привозят вместе с фруктами»

Женщина жалуется:

– Ну что за цены?! Что за цены?! Мне завтра внуков приведут. Хотела им клубники, вишенки и черешни купить. А цены такие, что… Нечем деток угостить.

– А вы им борщика сварите.

– Борщик – это борщик… А фрукты?! Такого еще не было… Такие цены, такие цены!.. И не падают!

– Ну так пусть родители внуков вам вместе с фруктами привозят. Еще и вас угостят!..

Так что с ценами?

Овощи на Одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 40-45 грн;
  • картофель «молодой» – 30-50 грн;
  • лук – 30-45 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 35-50 грн;
  • кабачки – 25-45 грн;
  • огурцы – 40-55 грн;
  • сладкий перец – 130-170 грн;
  • баклажаны – 120-150 грн;
  • капуста – 40-50 грн;
  • чеснок – 80-110 грн; («молодой» – 140-150 грн);
  • морковь – 50-60 грн;
  • редиска – 25-40 грн;
  • молодой горошек – 40-80 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

Овощи на Привозе

Привоз в июне: цены на овощи

Цены на картошку на Привозе в июне

Цены фруктов на Одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 45-80 грн;
  • груши – 70-120 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 90-150 грн;
  • виноград – 90-200 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 60-130 грн;
  • черешня – 100-240 грн;
  • вишня – 100-230 грн;
  • клубника – 100-140 грн.

Черешня на Привозе

Цены фруктов на Привозе

На Привозе в июне

Читайте также: Весенние заморозки лишили Одесскую область половину урожая вишни, черешни и абрикосов: какими будут цены

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десять штук) – 35-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 90-160 грн.

Одесский Привоз в июне 2025: цены на яйца

Ассортимент брынзы на одесском Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз: мясо и колбасы, цены

Привоз в июне 2025, мясной корпус

Свинина

  • задняя часть – 170-200 грн;
  • шея – 230-260 грн;
  • лопатка – 200-230 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

В рыбных рядах одесского Привоза, июнь 2025 г.

Читайте также и сравнивайте: Картошка молодая, картошка старая: цены на одесском Привозе сегодня (фото).

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