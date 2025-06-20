Ключевые моменты:
- Покупатели на Привозе жалуются на цены;
- Сколько стоят овощи и фрукты на Привозе сегодня;
- Цены на яйца и «молочку» на одесском Привозе;
- Сколько на Привозе стоит мясо;
- Цены на рыбу на Привозе 20 июня.
«Пусть внуков привозят вместе с фруктами»
Женщина жалуется:
– Ну что за цены?! Что за цены?! Мне завтра внуков приведут. Хотела им клубники, вишенки и черешни купить. А цены такие, что… Нечем деток угостить.
– А вы им борщика сварите.
– Борщик – это борщик… А фрукты?! Такого еще не было… Такие цены, такие цены!.. И не падают!
– Ну так пусть родители внуков вам вместе с фруктами привозят. Еще и вас угостят!..
Так что с ценами?
Овощи на Одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 40-45 грн;
- картофель «молодой» – 30-50 грн;
- лук – 30-45 грн;
- помидоры – 60-140 грн;
- свекла – 35-50 грн;
- кабачки – 25-45 грн;
- огурцы – 40-55 грн;
- сладкий перец – 130-170 грн;
- баклажаны – 120-150 грн;
- капуста – 40-50 грн;
- чеснок – 80-110 грн; («молодой» – 140-150 грн);
- морковь – 50-60 грн;
- редиска – 25-40 грн;
- молодой горошек – 40-80 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн.
Цены фруктов на Одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 45-80 грн;
- груши – 70-120 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 90-150 грн;
- виноград – 90-200 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 60-130 грн;
- черешня – 100-240 грн;
- вишня – 100-230 грн;
- клубника – 100-140 грн.
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Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десять штук) – 35-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 90-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-200 грн;
- шея – 230-260 грн;
- лопатка – 200-230 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
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