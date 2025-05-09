И где вы такую клубнику видели?

Женщина смотрит на клубнику по 230 гривен за килограмм, говорит спутнице:

– Что за цена?! Мы ведь по шестьдесят видели?

– Что мы видели по шестьдесят?

– Клубнику…

Продавец:

– Ой, и чего только на Привозе не услышишь. Женщина, ну какая клубника по шестьдесят в мае?! Когда это было? Где вы могли видеть ее? Это не клубника была!

– А что?

– Ну, не знаю. Наверное, это была редиска!

– А чего вы так переживаете? Редиска – так редиска. Мне, между прочим, ни клубники, ни редиски с такими ценами не надо…

А что там «с такими ценами»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-45 грн;

картофель «молодой» – 100-140 грн;

лук – 30-40 грн;

помидоры – 50-160 грн;

свекла – 30-40 грн;

кабачки – 70-125 грн;

огурцы – 60-120 грн;

сладкий перец – 90-180 грн;

баклажаны – 100-120 грн;

капуста «молодая» – 60-80 грн;

чеснок – 80-110 грн;

морковь – 35-60 грн;

редис – 25-45 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 35-60 грн;

груши – 70-110 грн;

бананы – 50-90 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 55-80 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарины – 50-130 грн;

апельсины – 50-130 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза – 220-280 грн;

творог – 80-170 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-250 грн;

шея – 230-320 грн;

лопатка – 200-230 грн;

ребра – 230-250 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-280 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский Привоз в начале мая: не надо массировать огурцы.

Фото автора