Цены на клубнику на одесском Привозе в мае 2025

И где вы такую клубнику видели?

Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

Почем клубника на Привозе

Женщина смотрит на клубнику по 230 гривен за килограмм, говорит спутнице:

– Что за цена?! Мы ведь по шестьдесят видели?

– Что мы видели по шестьдесят?

– Клубнику…

Продавец:

– Ой, и чего только на Привозе не услышишь. Женщина, ну какая клубника по шестьдесят в мае?! Когда это было? Где вы могли видеть ее? Это не клубника была!

– А что?

– Ну, не знаю. Наверное, это была редиска!

– А чего вы так переживаете? Редиска – так редиска. Мне, между прочим, ни клубники, ни редиски с такими ценами не надо…

А что там «с такими ценами»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на Привозе: цены в мае

  • картофель – 35-45 грн;
  • картофель «молодой» – 100-140 грн;
  • лук – 30-40 грн;
  • помидоры – 50-160 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 70-125 грн;
  • огурцы – 60-120 грн;
  • сладкий перец – 90-180 грн;
  • баклажаны – 100-120 грн;
  • капуста «молодая» – 60-80 грн;
  • чеснок – 80-110 грн;
  • морковь – 35-60 грн;
  • редис – 25-45 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

Одесский Привоз: цены на овощи

Одесский Привоз в мае

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 35-60 грн;
  • груши – 70-110 грн;
  • бананы – 50-90 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 55-80 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-130 грн;
  • апельсины – 50-130 грн.

Одесский Привоз: овощи и фрукты

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза – 220-280 грн;
  • творог – 80-170 грн.

Цены на яйца на Привозе в Одессе, май 2025 г.

Одесский Привоз: сколько стоит молочка?

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз: цены на мясо и сало

Свинина

  • задняя часть – 200-250 грн;
  • шея – 230-320 грн;
  • лопатка – 200-230 грн;
  • ребра – 230-250 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-280 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский Привоз в начале мая: не надо массировать огурцы.

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме