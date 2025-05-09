И где вы такую клубнику видели?
Женщина смотрит на клубнику по 230 гривен за килограмм, говорит спутнице:
– Что за цена?! Мы ведь по шестьдесят видели?
– Что мы видели по шестьдесят?
– Клубнику…
Продавец:
– Ой, и чего только на Привозе не услышишь. Женщина, ну какая клубника по шестьдесят в мае?! Когда это было? Где вы могли видеть ее? Это не клубника была!
– А что?
– Ну, не знаю. Наверное, это была редиска!
– А чего вы так переживаете? Редиска – так редиска. Мне, между прочим, ни клубники, ни редиски с такими ценами не надо…
А что там «с такими ценами»?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-45 грн;
- картофель «молодой» – 100-140 грн;
- лук – 30-40 грн;
- помидоры – 50-160 грн;
- свекла – 30-40 грн;
- кабачки – 70-125 грн;
- огурцы – 60-120 грн;
- сладкий перец – 90-180 грн;
- баклажаны – 100-120 грн;
- капуста «молодая» – 60-80 грн;
- чеснок – 80-110 грн;
- морковь – 35-60 грн;
- редис – 25-45 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 35-60 грн;
- груши – 70-110 грн;
- бананы – 50-90 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 55-80 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 50-130 грн;
- апельсины – 50-130 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-90 грн;
- брынза – 220-280 грн;
- творог – 80-170 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-250 грн;
- шея – 230-320 грн;
- лопатка – 200-230 грн;
- ребра – 230-250 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-280 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
Читайте также и сравнивайте: Одесский Привоз в начале мая: не надо массировать огурцы.
Фото автора