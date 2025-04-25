Зеленая-зеленая дорожка

Что продают? Овощи. Обычно зелень. Считается, что все здесь дешевле. Отсюда и название. Еще наши юмористы называют ее «сиротской тропинкой». Сегодня услышала: «А вот и зеленая-зеленая дорожка появилась. Это уже лето».

Да-да, кажется, что уже лето, хотя только апрель. Людей, как обычно, очень много.

Зеленую дорожку никто не обходит. Ведь она после долгой зимы – как что-то новенькое… Вот только с ценами здесь – как и на всем Привозе. Они разные. Вот разве что продавщицы и продавцы здесь очень доброжелательные…

Так что же ценам на Привозе после Пасхи?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-50 грн;

лук – 25-40 грн;

помидоры – 60-140 грн;

свекла – 30-40 грн;

кабачки – 60-110 грн;

огурцы – 80-130 грн;

сладкий перец – 60-120 грн;

баклажаны – 90-120 грн;

капуста – 60-80 грн; (есть и молодая по 80-100 грн);

чеснок – 100-120 грн;

морковь – 35-60 грн;

редиска – 40-60 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цена фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарины – 50-90 грн;

апельсины – 50-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 52-90 грн;

брынза – 200-300 грн;

творог – 80-180 грн.

Цени на мясо на Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-250 грн;

шея – 230-300 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 230-250 грн;

сало сирое (от «тонкого» до «толстого») – 90-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

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