На Привозе после Пасхи

Зеленая-зеленая дорожка

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Одесский Привоз: продажа зелени

Что продают? Овощи. Обычно зелень. Считается, что все здесь дешевле. Отсюда и название. Еще наши юмористы называют ее «сиротской тропинкой». Сегодня услышала: «А вот и зеленая-зеленая дорожка появилась. Это уже лето».

Да-да, кажется, что уже лето, хотя только апрель. Людей, как обычно, очень много.

Зеленую дорожку никто не обходит. Ведь она после долгой зимы – как что-то новенькое… Вот только с ценами здесь – как и на всем Привозе. Они разные. Вот разве что продавщицы и продавцы здесь очень доброжелательные…

Так что же ценам на Привозе после Пасхи?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 35-50 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 60-110 грн;
  • огурцы – 80-130 грн;
  • сладкий перец – 60-120 грн;
  • баклажаны – 90-120 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и молодая по 80-100 грн);
  • чеснок – 100-120 грн;
  • морковь – 35-60 грн;
  • редиска – 40-60 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.
Цены на овощи на Привозе в апреле
Привоз: овощи и фрукты
Цены на Привозе: картошка, морковь, капуста
Цены на Привозе: капуста, помидоры
Одесский Привоз в апреле: цены на овощи

Цена фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.
Фрукты на Привозе
Одесский Привозе в апреле: цены на фрукты
На Привозе после Пасхи

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 52-90 грн;
  • брынза – 200-300 грн;
  • творог – 80-180 грн.
Привоз в апреле: сколько стоят яйца
Творог и брынза на Привозе

Цени на мясо на Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
На Привозе: мясо, сало, колбасы
Цены на мясо на одесском Привозе
Одесский Привоз в апреле: мясной корпус

Свинина

  • задняя часть – 200-250 грн;
  • шея – 230-300 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 230-250 грн;
  • сало сирое (от «тонкого» до «толстого») – 90-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.
Рыба на Привозе
Одесский Привоз в апреле: сколько стоит рыба

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Владимир
Владимир
7 минут назад

«гранаты – 80-100 грн;… мандарины – 50-90 грн; апельсины – 50-90 грн,…сало сирое» — лишь бы что-то написать.

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