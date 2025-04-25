Зеленая-зеленая дорожка
Что продают? Овощи. Обычно зелень. Считается, что все здесь дешевле. Отсюда и название. Еще наши юмористы называют ее «сиротской тропинкой». Сегодня услышала: «А вот и зеленая-зеленая дорожка появилась. Это уже лето».
Да-да, кажется, что уже лето, хотя только апрель. Людей, как обычно, очень много.
Зеленую дорожку никто не обходит. Ведь она после долгой зимы – как что-то новенькое… Вот только с ценами здесь – как и на всем Привозе. Они разные. Вот разве что продавщицы и продавцы здесь очень доброжелательные…
Так что же ценам на Привозе после Пасхи?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-50 грн;
- лук – 25-40 грн;
- помидоры – 60-140 грн;
- свекла – 30-40 грн;
- кабачки – 60-110 грн;
- огурцы – 80-130 грн;
- сладкий перец – 60-120 грн;
- баклажаны – 90-120 грн;
- капуста – 60-80 грн; (есть и молодая по 80-100 грн);
- чеснок – 100-120 грн;
- морковь – 35-60 грн;
- редиска – 40-60 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цена фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 50-90 грн;
- апельсины – 50-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 52-90 грн;
- брынза – 200-300 грн;
- творог – 80-180 грн.
Цени на мясо на Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-250 грн;
- шея – 230-300 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 230-250 грн;
- сало сирое (от «тонкого» до «толстого») – 90-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
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«гранаты – 80-100 грн;… мандарины – 50-90 грн; апельсины – 50-90 грн,…сало сирое» — лишь бы что-то написать.