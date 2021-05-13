Цветочный ряд у Привоза закрывают: это правда?

В Одессе продолжается ремонт прилегающих к Привозу улиц. На этот раз — с 7 мая закрыли движение по участку улицы Екатерининской в районе Привоза, между Пантелеймоновской и Новощепным рядом. Там также начинается реконструкция. Еще одна цель — остановить стихийную торговлю на этом участке.

На этом участке улицы Екатерининской автомобильное движение всегда было затруднено. И причина тому — вовсе не качество дорожного покрытия (как, например, с другой стороны Привоза — на участке улицы Преображенской), а стихийная торговля. Здесь продавали цветы и разный ширпотреб — прямо на проезжей части. Причем, как сообщили в Одесском горсовете, большинство продавцов не были оформлены предпринимателями, а значит — не платили налоги.

Поэтому в одесской мэрии решили очистить участок Екатерининской улицы от стихийной торговли. При этом владельцам официальных ларьков обещали места в подземном переходе у ТЦ «Остров».

— Ни единого разрешительного документа, перекрыли практически все движение по улице — палатки, лотки, салфетки какие-то, все лежало на полу, продавали там цветы. Всю стихийную торговлю мы автоматически оттуда убираем, — заявил глава Приморской райадминистрации Марат Королев.

По его словам, предпринимателям, которые превратили улицу в филиал рынка «Седьмой километр», заблаговременно вручили предписания с требованиями убрать свои торговые точки. Но люди просто так с насиженных мест уходить не собирались. В знак протеста 5 мая несколько десятков предпринимателей заблокировали проезд на перекрестке Екатерининской и Пантелеймоновской улиц. Из-за этого остановилось движение машин и трамваев.

По словам участников акции, в переходе у «Острова» смогут торговать только в розницу, а оптовикам, которых на Екатерининской работало более ста, деваться некуда. Также мэрия предложила им места на Пантелеймоновской — на тротуаре между Преображенской и Старопортофранковской, но переходить туда они не хотят.

Тем не менее прибывшие полицейские уговорили протестующих уйти. И сейчас еще совсем недавно бурный квартал у Привоза стал тихим и малолюдным. На днях там начнется ремонт. Его обещают закончить до 15 июня. А после окончания реконструкции этот участок будет предназначен только для движения транспорта.

Ранее мы рассказывали о том, когда начнется ремонт улиц в Одессе.