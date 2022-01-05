Страница для детей и родителей: Рождество — традиции, символы, как отметить

Многие малыши знают, что Рождество — это праздник, когда дарят подарки, взрослые готовят лакомства и ходят в гости друг к другу. Но не все дети понимают, почему мы его празднуем. Поэтому, если малыш спросит у вас, что такое Рождество, начните рассказ с нашей странички.

Что такое «Рождество» и почему оно особенное?

Спросите у ребенка, знает ли он дату своего дня рождения, и что обычно происходит в этот день? Почему поздравляют именно его и дарят ему подарки? После объясните, что Рождество — это тоже день рождения, но только Бога — Иисуса Христа. Это светлый и добрый праздник, который празднуют во всем мире.

Малыш наверняка спросит, почему рождение Иисуса Христа особенное. Тогда расскажите ему сказку.

«Эта история произошла давным-давно — две тысячи лет назад! Однажды к особенной девушке Марии, которая была замужем за плотником Иосифом, явился ангел и сообщил ей радостную новость: скоро она станет мамой. Но не простого малыша, а мамой Бога — Иисуса Христа. И у него будет особая миссия (как у супергероев из мультфильмов). Когда Иисус вырастет, он спасет весь мир от злых сил, которые проявляются через поступки людей. Древние люди долгие годы ждали появления этого малыша. Пророки и мудрецы говорили: «Однажды родится Спаситель, младенец, который в будущем станет Богом для людей». И вот настало время чудес…

Однажды один из императоров Римской империи, его звали Август, решил подсчитать, сколько людей проживает на его землях. И тогда он приказал всем жителям явиться в то место, где они родились. Мария, которая уже ждала младенца, и Иосиф жили в городе Назарете, но, по приказу царя, им нужно было вернуться в древний город Вифлеем.

Дорога была трудной, тогда не было ни машин, ни другого транспорта, поэтому добирались они на маленьком ослике. А когда прибыли, уже наступила ночь, и Марии с Иосифом пришлось переночевать в пещере (вертепе), которую они нашли на окраине города. И вот в этой пещере холодной ночью родился Иисус Христос. Мария запеленала малыша и положила его в ясли — кормушку для скота, которая напоминала маленькую детскую кроватку. В момент рождения младенца случилось чудо — в небе засияла яркая Вифлеемская звезда. И вскоре к пещере с Иисусом стали приходить верящие в чудо пастухи, волхвы (древние мудрецы), другие люди и даже животные.

Вот так родился Иисус Христос. И с тех пор мы празднуем Рождество Христово, и даже отсчет времени ведем от этого события».

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Строим рождественский вертеп

Чтобы ребенку было интереснее узнать о празднике, расскажите ему о рождественском вертепе. Например, объясните ему, что слово «вертеп» существовало задолго до Рождества и означало оно«пещеру». Сегодня так называют место, где родился Иисус Христос (пещера недалеко от города Вифлеема).

У наших предков вертеп был самым главным символом Нового года и Рождества. Ведь традиция наряжать елку появилась совсем недавно (в XIX веке). До этого каждая семья — мамы, папы, бабушки и дети — объединялась на Рождество вокруг маленького домашнего вертепа. Поначалу это было миниатюрное изображение рождественских яслей с Марией и Иосифом, младенцем Христом, ангелом, волом и осликом и обязательной Вифлеемской звездой. Позже вертепы превращались в настоящие кукольные композиции, и герои в них тоже менялись — появлялись пастухи и овцы, волхвы и верующие в Бога люди.

Вертеп можно сделать самостоятельно — обычно он выглядит как маленький домик с фигурками главных героев рождественской истории.

Бывают вертепы в виде кукольного театра, когда фигурки двигаются, а есть театральные представления, когда актеры переодеваются в костюмы главных героев и разыгрывают рождественскую историю.

Как сделать вертеп самостоятельно?

Найдите небольшую коробку. Покрасьте верх синей гуашью и сделайте крупные белые точки — у вас должно получиться звездное небо. Низ ящика засыпьте сеном, опилками или песком. После расставьте главных героев: по центру — новорожденного Иисуса, слева от него Деву Марию, справа — Иосифа, а вокруг них остальных героев. В качестве героев можете использовать игрушки малыша. А на крыше домика обязательно установите Вифлеемскую звезду — ее можно сделать из любых подручных средств, например, вырезать из картона и оклеить фольгой.

Что символизируют герои Рождества

Вертеп — место рождения Иисуса Христа и образ Вифлеемской пещеры. А еще он символизирует наш мир, место где живут люди.

Вифлеемская звезда — ее сияние символизирует доброту и волшебство, именно звезда оповестила весь мир о рождении Христа и привела людей со всего мира к младенцу. Поэтому мы устанавливаем звезду и на верхушку елки, так мы продолжаем верить во что-то волшебное и прекрасное.

Ясли — кормушка для животных, куда Мария положила Иисуса, также означают место встречи Бога с людьми и начало новой жизни на Земле. А еще яслями сегодня называют кроватку для маленьких детей и самую младшую группу в детском саду.

Дева Мария и Иосиф — это образы семьи и родителей (мамы, папы, бабушки и дедушки), которые очень любят и заботятся о нас.

Ангелы — это небесные посланники Бога, приносящие добрые вести людям, они оберегают нас и наши дома.

Вол и ослик — согревали своим дыханием новорожденного младенца в холодную ночь. Они символизируют мир и дружбу.

Пастух и овцы — символизируют людей и Иисуса Христа, который ведет и оберегает нас от всего плохого.

Три волхва — это мудрецы и цари, которые пришли с дарами поклониться маленькому Спасителю и Богу всех людей.

Что почитать на Рождество

Николай Гоголь «Ночь перед Рождеством»

Забавные приключения, смешные диалоги главных героев и национальный колорит отправят любого читателя — от мала до велика — в мир сказки и волшебства. Ребенок поближе познакомится с ведьмой Солохой, отправится вместе с Чертом и кузнецом Вакулой за царскими черевичками для красавицы Оксаны, и наконец-то поверит в чудеса.

Эрнст Гофман «Щелкунчик и Мышиный король»

Это любимая рождественская история многих детей об искренности и коварстве, о мире чудес и реальности, о добре и зле. По сюжету девочка Марихен Штальбаум получает от своего крестного в подарок на Рождество небольшую куклу, предназначенную для колки орешков — Щелкунчика. В рождественскую ночь кукла оживает и вступает в борьбу с отрядом коварных мышей.

Доктор Сьюз «Как Гринч Рождество украл»

Многие дети сегодня знают злобного зеленого Гринча из фильмов и мультфильмов. Однако эту рождественскую сказку будет интересно и почитать. Дело в том, что Гринчу не нравится Рождество. Он считает, что это самая ужасная пора! Все взрослые и малышня только и делают, что украшают гирляндами елки, шуршат пакетиками, объедаются разной вкуснятиной, да еще и песни распевают. Ужас ужасный! И шумят при этом невыносимо! И Гринч решает украсть Рождество.

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