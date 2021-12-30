Как в Одессе начали праздновать Рождество и Новый год и к чему это привело

Ёлка, мандарины, цветные гирлянды и даже горячий глинтвейн на ярмарках – всё это неизменные атрибуты встречи Нового года. Есть ещё, конечно, оливье и «Ирония судьбы», но это уже поздние советские традиции. Мы же вспоминаем, кто, как и почему заложил обычай праздновать Новый год и Рождество в Одессе. А началось всё 200 с лишним лет назад.

Народные рождественские гуляния в Одессу привезли немцы

Традиция отмечать Новый год и Рождество появилась в Одессе не сразу. Но, тем не менее, раньше, чем в любом другом городе империи. А виной всему иностранцы, которые активно заселяли Северное Причерноморье и приносили с собой собственные обычаи. Если конкретнее, то все вопросы к немцам.

Первые переселенцы из Пруссии обосновались в Одессе ещё в начале XIX века во временя правления Дюка де Ришелье. Немцам предлагали осваивать новые территории и обещали неплохие возможности в будущем. В результате в городе появились две колонии: Верхняя и Нижняя. А за его пределами начали возникать немецкие сёла-колонии. Некоторые названия сохранились до сих пор, например, Люстдорф (в переводе с немецкого Весёлая деревня). Другие же населённые пункты имеют переведённые названия: Большая и Малая долины (Гросслибенталь и Клайнлибенталь), Мирнополье (Фриденталь), Петродолина (Петерсталь). Любопытно, что были и деревни, названные в честь родных мест переселенцев – так, в Одесской и Николаевской областях можно найти Мюнхен и Манхайм, Страсбург и Эльзас. Но в советское время все они были переименованы.

Вместе с умением работать и желанием создать новый уютный дом, немцы завезли в Одессу традицию устанавливать новогоднюю ёлку и устраивать рождественские ярмарки.

Правда, тут они столкнулись с серьёзной трудностью – в степном городе просто не было ёлок. Здесь поначалу вообще деревьев не было. А ведь в Пруссии все знали, что зелёные хвойные ветки – это символ вечной жизни. И традиция украшать ими жильё тянется ещё с языческих времён.

В Одессе же немцам первое время приходилось довольствоваться хоть каким-то деревцем, глинтвейном и померанцами – вкуснейшими греческими апельсинами, которых в городе было предостаточно.

А вот первые подобия ярмарок обрели свою популярность из-за скромного финансового положения переселенцев. Народ собирался на условной центральной площади и каждый приносил то, что было в доме съестного и обязательно пряники. В чане на огне подогревали вино со специями и фруктами, чтоб было теплее. Музыканты доставали свои инструменты и так, с песнями и танцами, немцы отмечали Рождество и Новый год

В Одессе прошел первый рождественский бал в Российской империи

При власти в Одессе также было достаточно иностранцев. Они на своём уровне тоже вводили в моду празднование Рождества и Нового года.

Поэтому уже 30 декабря 1811 года (впервые в империи) в городе прошёл первый рождественский бал. А его, в некотором роде, главной героиней стала настоящая живая ель, привезённая из Умани.

Невероятной красоты дерево украшали стеклянные шары и свечи. А случилось это событие во дворце Потоцких на улице Софиевской.

Тогда инициатором празднования выступил герцог де Ришелье, а распорядителем бала стал его секретарь граф де Рошешуар. Гостями же выступила вся элита молодой Одессы: Александр Ланжерон, Иероним Сабанский и Пётр Разумовский с супругами, семьи Рено и Сикардов и многие из тех, в чью честь сегодня названы улицы города.

Это событие позже описал историк и краевед Александр Дерибас в книге «Старая Одесса»:

«Это была первая ёлка в Одессе. Зелёная, неувядающая елка была привезена в Одессу из Умани как подарок графа Потоцкого молодой Нарышкиной. Высокая, стройная, широковетвистая ель блистала в парадной зале… тысячью огней на восковых разноцветных свечах и была вся усеяна украшениями и подарками. Не одни дети — все прибывшие гости любовались дивным, невиданным в Одессе деревом и радовались его зелёной красоте…».

Постепенно новогодние балы в Одессе стали традицией. В воспоминаниях путешественника Морозова есть описание празднования Рождества и Нового года в 1831 году:

«Почти во всех семейных домах бывают обеды, на которые приглашают и близких, и знакомых. Вещественная часть этих обедов, кроме блюд известных северным жителям, украшаются свежими растениями с берегов Босфора, фигами – осахаренными собственным их соком, мучнистым рахат-лукумом и богатой данью Чёрного моря…».

Новогодним распродажам больше лет, чем кажется

В результате таких масштабных празднований в городе появилась ещё одна традиция – устраивать рождественские закупки.

Начинался ажиотаж ещё за два месяца до праздников. Городские магазины сияли старательно украшенными витринами, стараясь привлечь к себе как можно больше покупателей. А самым популярным в своё время стал универмаг Петрококино на Греческой улице.

Трёхэтажный магазин называли одесским Лувром и купить там можно было что угодно из импорта. Эта тема всегда была близка одесситам. Лучший подарок – подарок заграничного производства.

Кроме разнообразия детских игрушек, велосипедов, красок и «самых изящных подарков для любого возраста» в универмаге находились «Мясной магазин Пефани», «Пивной магазин Калифотиди», «Парикмахерская Тесеоглу», «Ресторан Складареса», «Швейная мастерская Кириако», «Виноторговля Потамианоса», «Корсеты Стафикопуло», «Мастерская по набиванию чучел Родиди», кофейни Грекидиса, Захарато, Маландраки, Павлиди, Хрисолури.

За шампанское в Одессе скажем спасибо зимним праздникам

Ещё одна традиция, пришедшая к нам из заграницы – это игристое на Новый год. Шампанское было настолько популярным, что уже к 1850 году за Тираспольской заставой открыли завод по производству игристых вин на французский манер. Бутылка шампанского «по Изнару» стоила рубль, но можно было купить и полбутылки за 55 копеек.

К концу ХIХ века в Одессе появились фабрики по производству шампанских вин – Одесский «Дуаэн», «Кабинетное» и «Эксельсиор», которые, как рассказывали, не уступали иностранным «Луи Редерер Аи», «Мумм» и «Карт-Бланш».

Так что, если традиция оливье и «Иронии судьбы» вам не по душе, всегда можно праздновать по старым одесским обычаям. Главное, не забыть повесить в квартире несколько зелёных хвойных веток, украсить стол мандаринами и запастись игристым. И пусть Новый год порадует вас чем-то особенно приятным.

Автор Мария Котельникова