Культурный марафон июня: у одесситов могут возникнуть трудности выбора

Первый летний месяц будет насыщен культурными событиями, и чтобы посетить все спектакли и концерты, жителям и гостям города придется очень постараться. В Одессу приедет такое количество звезд, что даже пляжный отдых может отойти на второй план.

Да оно и правильно — лето еще впереди, а послушать «вживую» БГ или увидеть на сцене Аду Роговцеву даже одесситам удается не каждый день.

ТЕАТРЫ: о мужской дружбе и инфернальных пациентах

5 июня в театре Музыкальной комедии пройдет спектакль «Варшавская мелодия-2». Одесситы увидят продолжение знаменитой постановки Леонида Зорина, которая не сходит с театральной сцены вот уже много лет. Главную роль в спектакле сыграет Ада Роговцева.

Стоимость билетов — от 250 до 500 грн.

8 июня в Украинском театре известные актеры из театра «Старый Арбат» представят комедийный спектакль «Мужская логика», поставленный по пьесе французского драматурга Ясмины Реза. Критики назвали постановку, получившую несколько престижных премий, «мировым театральным событием». Это спектакль о мужской дружбе и о том, как ее сохранить в любых обстоятельствах. Главные роли исполнят Андрей Чернышов, Артем Лебедев и Сергей Миляев.

Стоимость билетов — от 180 до 680 грн.

19 июня в театре Музкомедии одесситы увидят комедию положений «Доктор знает все». По сюжету, в кабинете врача встречаются двое пациентов с психологическими проблемами. Эти пациенты — Ангел и Бес. У них очень сложные взаимоотношения, и каждый из них пытается перетянуть доктора на свою сторону…

Поставил спектакль известный актер Олег Фомин, он же выступил и в одной из главных ролей. В спектакле также участвуют и другие звезды — Алексей Макаров и Владимир Фекленко.

Стоимость билетов — от 650 до 1470 грн.

Начало спектаклей — в 19.00.

КОНЦЕРТЫ: легенды рока и органный фестиваль

3 июня в Оперном театре для жителей города пройдет грандиозное шоу — рок-опера «Орфей и Эвридика навсегда». Проект собрал талантливых исполнителей со всего мира, и одесситы смогут услышать пять самых редких голосов. В действии одновременно принимают участие более 60 артистов, а автором музыки стал украинский композитор Михаил Брунский.

Стоимость билетов — от 150 до 990 грн.

10 июня на концертной площадке Морского вокзала выступит молдавский певец, номинант Grammy Дан Балан. Все его шоу — незабываемое зрелище. Он начинал как продюсер и участник группы O-Zone, для которой написал все композиции. Позже певец начал сольную карьеру и стал сочинять песни для себя, многие из которых стали хитами и принесли ему еще большую популярность.

Стоимость билетов — от 290 до 2090 грн.

15 июня Одессу вновь посетят Борис Гребенщиков и легендарная группа «Аквариум». Они выступят в Театре оперы и балета. На этот раз музыканты предлагают одесситам стать зрителями юбилейного концерта рок-группы. На счету «Аквариума» более 70 альбомов и совместные проекты с такими музыкантами, как Дэйв Стюарт, Энни Ленокс, Крисси Хайнд.

Стоимость билетов — от 550 до 2900 грн.

28 июня на сцену Зеленого театра выйдет украинская группа «Бумбокс», которая уже стала одним из самых популярных отечественных брэндов. Музыканты играют хип-хоп, фанк, рок, органично смешивают и другие музыкальные направления. Автор текстов — Андрей Хлывнюк, фронтмен «Бумбокса». Он не раз становился лауреатом премии Yuna в номинации «Лучший автор слов», а также членом жюри телешоу «Х-фактор».

Стоимость билетов — 490 грн.

2 и 9 июня в рамках IX Международного органного фестиваля имени Теофила Рихтера в Кирхе выступят известные европейские органисты Ежи Кукля (Польша) и Питер Дикке (Германия). Они ведут активную концертную деятельность, организуют органные фестивали на родине и за рубежом и с успехом гастролируют по миру.

Стоимость билетов — от 120 до 350 грн.

15 июня в Филармонии начнется ночная программа. В ней примут участие группа «Фестиваль», академический ансамбль украинской музыки, песни и танца «Чайка», этно-джаз-группа «Зира», группа Jam-band, пройдет шоу барабанщиков. Для гостей прозвучат одесские песни, балканские супер-хиты, музыка в стиле рop-folk.

Стоимость билетов — 200 грн.

Начало концертов — в 19.00, в кирхе — в 18.00, ночная программа в филармонии — в 21.00.

КИНО

Криминал

13 июня в одесских кинотеатрах состоится премьера фильма совместного производства Дании, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов «Домино». Поставил фильм Брайан де Пальма.

В главных ролях: Кэрис ван Хаутен, Николай Костер-Вальдау, Гай Пирс, Николас Бро.

СЮЖЕТ. Кристиан — полицейский из Копенгагена, который мечтает отомстить за убийство своего напарника Ларса Хансена, совершенное членом ИГИЛ по имени Имран. Искать преступника ему помогает любовница погибшего коллеги Алекс. Их преследует коррумпированный агент ЦРУ Джо Мартин. Кристиан должен найти человека, ответственного за гибель напарника, и спасти собственную жизнь.

Ужасы

20 июня любители «ужастиков» смогут увидеть новый голливудский фильм «Ма». Режиссер фильма — Тейт Тейлор.

В главных ролях: Октавиа Спенсер, Джульетт Льюис, Люк Эванс, Мисси Пайл.

СЮЖЕТ. Женщина средних лет, более известная как Ма пользуется большой популярностью среди местной молодежи. В ее доме отсутствуют практически любые запреты, здесь всегда весело и можно устраивать шумные вечеринки. Но все-таки у Ма есть одно главное правило — никогда не заходить в ее комнату. И когда его нарушают, в доме начинает твориться настоящий ночной кошмар.

Комедия

27 июня в городе пройдет показ новой американской комедии «Сумасшедшая парочка». Режиссер — Джонатан Левин.

В главных ролях: Сет Роган, Шарлиз Терон, Энди Серкис, Джун Рафаэль.

СЮЖЕТ. Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных женщин планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный журналист. У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку нелепых и опасных событий мирового масштаба.

Фестивальное лето

С 1 по 9 июня в нашем городе пройдет V фестиваль классической музыки «Odessa Classics». Среди участников мероприятия — лучшие музыканты мира, которые покажут одесситам свое искусство и позволят погрузиться в мир музыкальных шедевров.

1 июня в Оперном театре состоится открытие фестиваля, во время которого выступит выдающийся французский пианист Сиприан Кацарис. Его творческая карьера началась в 15-летнем возрасте в театре на Елисейских полях, и с тех пор он входит в число лучших музыкантов Европы.

В программе: концерты Бетховена и Моцарта.

Стоимость билетов — от 50 до 2500 грн.

2 июня в зале Филармонии одесситы смогут увидеть выступление венгерского виртуоза Роби Лакатоша, которого называют самым быстрым скрипачом мира. Он играет как джазовую, так и народную музыку. Программа концерта — «The Best of Lakatos».

Стоимость билетов — от 50 до 1000 грн.

3 июня в Филармонии пройдет авторский вечер Гии Канчели, грузинского музыканта и композитора. Он написал музыку более чем к 30 кинофильмам, среди которых «Кин-дза-дза!», «Это было прошлым летом» и других. В вечере также примут участие пианисты Полина Осетинская и Алексей Ботвинов.

Стоимость билетов — от 50 до 600 грн.

4 июня в Филармонии вниманию гостей и жителей города будет предложена программа Пьетро де Мария – итальянского пианиста, а также профессора в римской академии Санта Чечилиа и университете Моцартеум.

В программе — музыка Шопена и Рахманинова.

Стоимость билетов — от 100 до 600 грн.

5 июня в Филармонии скрипач и дирижер Майкл Гуттман представит свой проект «Tango sensations». Несколько лет он был солистом и дирижером опен-эйр концертов одесского фестиваля. Вместе с Гуттманом выступит музыкальное трио, в исполнении которого прозвучат произведения Пьяццоллы, Липескера, Спитальника, Бернстайна.

Стоимость билетов — от 100 до 600 грн.

6 июня в Оперном театре впервые в Украине выступит Цюрихский камерный оркестр, а также Даниэль Хоуп — один из лучших скрипачей планеты. Вместе с ним солистами оркестра станут талантливые дети из Одессы, Киева и Львова.

В программе: музыка Вивальди, Баха, Моцарта, Эрвина Шульхова.

Стоимость билетов — от 50 до 2500 грн.

7 июня на Потемкинской лестнице состоится концерт open-air, во время которого Даниэль Хоуп и Цюрихский камерный оркестр исполнят музыку Вивальди, Грига и Гершвина.

Вход — свободный.

8 июня в Филармонии сыграет Цюрихский камерный оркестр — один из лучших коллективов мира. Его исполнение музыки Моцарта считается эталонным. Вместе с оркестром выступит японская виолончелистка Цзин Чжао.

В программе — произведения Мендельсона, Моцарта, Баха, Боккерини.

Стоимость билетов — от 50 до 1000 грн.

9 июня в филармонии пройдет закрытие фестиваля. Поклонники музыки услышат ведущего виолончелиста мировой сцены Мишу Майского, учителями которого были Мстислав Ростропович и Григорий Пятигорский.

В программе: произведения Чайковского и Рахманинова.

Стоимость билетов — от 50 до 2000 грн.

Начало концертов — в 19.00.

Выступление на Потемкинской лестнице начнется в 21.00.

Фото из открытых источников