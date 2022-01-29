Афиша Одессы на февраль: любовь-морковь и прочие дела

В феврале одесситов и гостей города ждет особенно насыщенная культурная жизнь. В программе событий комедийные спектакли с драматической развязкой, выступления звездных гостей, живые музыкальные шоу, кинопремьеры, а также самые популярные книги об Одессе и одесситах 2021 года. Смотрите, не пропустите!

ТЕАТРЫ: от любви до дружбы и наоборот

7 февраля в Музкомедии покажут комедийный спектакль «Он моя сестра» . На одной сцене сыграют известные актеры Владимир Горянский и Анатолий Хостикоев, а также Екатерина Рубашкина, Лилия Нагорная, Геннадий Шевчук, Вячеслав Зосимчук. Спектакль расскажет о дружбе казалось бы таких разных мужчин — храброго полицейского Роя, потерявшего веру в себя, и его соседа-музыканта, который носит платья и называет себя женским именем Полли.

Начало в 19.00.

Стоимость билетов — от 220 гривен.

в покажут комедийный спектакль . На одной сцене сыграют известные актеры Владимир Горянский и Анатолий Хостикоев, а также Екатерина Рубашкина, Лилия Нагорная, Геннадий Шевчук, Вячеслав Зосимчук. Спектакль расскажет о дружбе казалось бы таких разных мужчин — храброго полицейского Роя, потерявшего веру в себя, и его соседа-музыканта, который носит платья и называет себя женским именем Полли. в 19.00. — от 220 гривен. 14 февраля на сцене Украинского театра дадут драматическую комедию Ричарда Баера «Четыре причины выйти замуж». В главных ролях Светлана Золотько и Александр Ганноченко. Вдова Кристина, спустя год после смерти мужа, собирается переехать в другой город. Старый друг ее семьи, такой же вдовец Герман, пытается этому помешать. Он хочет убедить женщину снова выйти замуж, и на этот раз за него…

Начало в 19.00.

Стоимость билетов — от 180 гривен.

14 февраля в Оперном театре можно будет насладиться звездным балетом от Екатерины Кухар и Александра Стоянова «Ромео и Джульетта». Зрители снова перенесутся в эпоху Возрождения и окажутся на улицах итальянского города Верона. Под аккомпанемент живой музыки развернется история кровной вражды между семьями Монтекки и Капулетти.

Начало в 19.00.

Стоимость билетов — от 250 гривен.

23 февраля одесситов и гостей нашего города приглашают посетить антрепризу в Музкомедии «Время любить». Этот спектакль поставлен по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». В ролях Олеся Жураковская, Виталина Библив, Светлана Золотько и Сергей Кияшко. В одной квартире живут по-своему одинокие мать и дочь. Но в один прекрасный день в их жизнь вторгается человек, который все меняет.

Начало в 19.00.

Стоимость билетов — от 250 гривен.

Как боролись с похмельем литературные герои: живительные рецепты

КОНЦЕРТЫ: мировые хиты и чувственное танго

14 февраля симфонический оркестр Hardy приглашает на «Вечер танго» в Театр на Чайной . Музыканты сыграют самые известные композиции в этом стиле: «Чао, Париж», «Либертанго», «Обливион», «Голубое танго» и другие мировые шедевры. Вы получите незабываемые эмоции от исполнения камерного оркестра.

Начало в 16.00 и 19.00.

Стоимость билетов — от 170 гривен.

21 февраля на сцене Украинского театра состоится долгожданный концерт для фанатов «Гарри Поттера» и любителей музыки. Зрители смогут услышать композиции из всех фильмов о самом известном юном волшебнике в исполнении Национального академического духового оркестра Украины .

Начало в 19.00.

Стоимость билетов — от 290 гривен.

на сцене состоится долгожданный концерт для фанатов и любителей музыки. Зрители смогут услышать композиции из всех фильмов о самом известном юном волшебнике в исполнении . в 19.00. — от 290 гривен. 22 февраля к международному Дню танго в Одесской филармонии покажут концерт-спектакль аргентинского танго. Его исполнят виртуозы и мастера своего дела творческий коллектив Fuego t ango o rchestra. Под живую музыку вы окунетесь в мир любви, страсти и романтики.

Начало в 19.00.

Стоимость билетов — от 220 гривен.

к международному Дню танго в покажут концерт-спектакль аргентинского танго. Его исполнят виртуозы и мастера своего дела творческий коллектив Под живую музыку вы окунетесь в мир любви, страсти и романтики. в 19.00. — от 220 гривен. 26 февраля в Музкомедии состоится большое симфоническое шоу «Золотая музыкальная коллекция». В нем прозвучат лучшие саундтреки, мировые хиты и композиции за последние несколько лет. Вы услышите музыку из фильмов «Игра престолов», «Оскар», «Музыка королей», «Паваротти и друзья», Voice of The Sympho Rock, а также пару новинок.

Начало в 20.00.

Стоимость билетов — от 360 гривен.

«Мамина квартира»: где в Одессе создают музей Жванецкого?

ВЫСТАВКИ: в мире сказок и политики

До 2 апреля в Художественном музее можно посмотреть выставку известного украинского художника Павла Макова «Карта мира» . Автор работает в технике графики и офорта. Его работы находятся в ведущих музеях мира. На выставке «Карта мира» Павел Марков представляет 3D-макет политической карты мира и свои графические работы.

Стоимость билетов — 100 гривен.

в можно посмотреть выставку известного украинского художника . Автор работает в технике графики и офорта. Его работы находятся в ведущих музеях мира. На выставке «Карта мира» Павел Марков представляет и свои графические работы. — 100 гривен. До 8 февраля в Доме-музее имени Блещунова открыт выставочный проект «Театрально-масочный режим». В экспозиции — театральные костюмы, бальные платья и карнавальные наряды, а также зрители смогут увидеть сказочных персонажей: Черную Королеву из «Алисы в Стране чудес», утку и павлина из «Гадкого Утенка» и других героев.

Стоимость билетов — 20 гривен.

КИНО: новинки большого экрана

Смерть на Ниле

Год: 2022

2022 Страны: США, Великобритания

США, Великобритания Режиссер: Кеннет Брана

Кеннет Брана Актеры: Галь Гадот, Арми Хаммер, Кеннет Брана

Галь Гадот, Арми Хаммер, Кеннет Брана Жанр: детектив

Легендарный детектив Эркюль Пуаро отправляется в круиз по реке Нил, где ему снова нужно найти жестокого убийцу. Кто же превратил медовый месяц идеальной пары в настоящую трагедию?

Большая прогулка

Год: 2022

2022 Страна: Украина

Украина Режиссер: Олег Зборовский

Олег Зборовский Актеры: Елена Кравец, Юрий Ткач, Андрей Данилко

Елена Кравец, Юрий Ткач, Андрей Данилко Жанр: комедия

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В один день они решают выбраться «на шашлыки», и судьба сводит семьи на одной лужайке. Но это не дружественная встреча, а настоящая война за место у мангала!

Падение Луны

Год: 2022

2022 Страны: США, Канада, Китай

США, Канада, Китай Режиссер: Роланд Эммерих

Роланд Эммерих Актеры: Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли

Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли Жанр: фантастика

И снова Земле грозит опасность… А все из-за того, что по неизвестной причине Луна сходит с орбиты и грозит столкновением с планетой. Это явление провоцирует масштабные катаклизмы и бедствия.

КНИГИ: что пишут за Одессу

Олег Губарь. «Топография пушкинской Одессы»

Это посмертно изданная книга историка и краеведа Олега Губаря. Всю свою жизнь он посвятил изучению родного края. Не стала исключением и «Топография пушкинской Одессы». Мы возвращаемся в прошлое, чтобы узнать о жизни европейского города 1821–1824 годов.

Елена Яворская. «42 истории о… или Это было, было в Одессе»

В книге литературоведа, исследователя культурной жизни, сотрудника Одесского литературного музея собраны статьи и очерки по истории одесской литературной школы XX века. Это веселые и грустные рассказы о прошлом и настоящем нашего города.

Евгений Голубовский. «И море, и Гомер — все движется любовью…»

Эта книга журналиста и культуролога Евгения Голубовского задумана как своеобразный дневник. Автор, начиная с апреля 2018 года, ежедневно вел записи в Фейсбуке, рассказывая о культурных событиях в городе — выставках, концертах, — новых книгах и новых авторах, о себе и своих друзьях, о любимых художниках и писателях.

Михаил Жванецкий. «Одесса…»

Тринадцатую книгу сатирика и писателя Михаила Жванецкого презентовали уже после его смерти — летом прошлого года. В сборник вошли 112 миниатюр, написанных за более чем шестьдесят лет. На последних страницах книги вы встретите то, что не было издано раньше, — послание писателя к своим читателям.

Важно! Посетить какие-то из указанных мероприятий можно за счет государственной программы «єПідтримка».

Подготовила Анастасия Епурь

«Трубадур» на сцене Одесской оперы: испанские страсти, цыганская месть и поиски любви

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