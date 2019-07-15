Кто управляет многоквартирными домами и какие у них обязанности?

В письмах наших читателей много вопросов о жизни ОСМД. Один из самых распространённых: какие обязанности у правления, председателя и бухгалтера объединения совладельцев многоквартирного дома?

Рассмотрим вкратце каждую из основных должностей.

Управдом

ОСМД управляется общим собранием собственников квартир и нежилых помещений. Исполнительный орган объединения совладельцев многоквартирного дома — правление ОСМД, которое избирается общим собранием.

К полномочиям правления относятся:

подготовка сметы, баланса объединения и годового отчета;

контроль своевременной оплаты совладельцами коммунальных услуг;

распоряжение средствами ОСМД в соответствии со сметой;

подписание договоров о выполнении работ по обслуживанию домов и контроль их выполнения;

ведение делопроизводства, бухгалтерского учета деятельности ОСМД;

организация проведения общего собрания совладельцев;

проведение письменных опросов совладельцев;

обеспечение соблюдения интересов всех совладельцев в пользовании общей собственностью и распределении затрат на нее;

обеспечение надлежащего санитарного, противопожарного и технического состояния общего имущества ОСМД;

предоставление отчета перед общим собранием о выполнении сметы за год.

Деятельность председателя и правления ОСМД контролирует ревизионная комиссия, избираемая общим собранием. Ревизионная комиссия может состоять из одного лица. Или же собрание может решить привлечь стороннего аудитора.

Главный по дому

Правление из своего состава избирает председателя ОСМД, который:

организует работу правления;

создает распоряжения для работников ОСМД, контролирует выполнения задач;

распоряжается денежными средствами ОСМД;

подписывает отчетные и платежно-расчетные документы.

Также председатель правления ОСМД/управляющий в письменном виде предоставляет собственникам жилых (нежилых) помещений информацию:

о местонахождении председателя ОСМД/управляющего;

адреса и телефоны диспетчерских, аварийных и ремонтных служб,

сроки и условия заключения (перезаключения) договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг,

номер текущего банковского счета для внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, он готовит и доводит до сведения владельцев:

график подготовки дома к отопительному периоду (не позднее 1 мая);

информацию о договорных отношениях с производителями и исполнителями услуги по централизованному отоплению (не позднее 1 августа);

паспорт готовности объекта к отопительному периоду.

В отсутствие председателя правления его обязанности исполняет заместитель.

Внутренний штат

Для функционирования ОСМД необходимы специалисты, в том числе — бухгалтер, который:

готовит и сдает отчетность в налоговую, статистику;

ведет первичную документацию;

планирует доходы и расходы;

разрабатывает бюджет и сметы;

начисляет, выплачивает зарплаты и оплачивает налоги.

Функции главы ОСМД и бухгалтера может исполнять один и тот же человек, если прописать такой пункт в уставе ОСМД.