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Что такое день ангела и как его определить?

Что такое день ангела и как его определить?

В православном мире принято праздновать день ангела и именины. Чем отличаются эти дни, совпадают ли они с днем рождения и как принято их отмечать?

День ангела – день крещения

По церковной традиции, день ангела – это день, когда человека крестили. Именно в этот день, как принято считать, человеку свыше дается свой ангел-хранитель, который защищает  его от напастей и заступается за него перед Всевышним. Однако большинство из нас дату своих крестин не знает, поэтому появилась традиция поздравлять человека с днем ангела в день именин. В этом нет ничего страшного, так как святые также считаются небесными покровителями, и раньше их тоже называли ангелами. Однако все же нужно различать  своего святого и ангела-хранителя.

Именины – это день памяти святого, в честь которого ребенок получил имя. После этого святой, имя которого выбрано, становится небесным покровителем человека на всю жизнь. Имя никогда не меняется, кроме очень редких случаев, – например, при пострижении в монахи. 

День именин имеет еще одно старинное название – день тезоименитства. Говоря современным языком, это день нашего святого тезки по имени. Хотя ко дню рождения этот праздник никакого отношения не имеет, иногда можно услышать, как человек приглашает на  свои именины, имея в виду день рождения. Это неправильное словоупотребление – ведь это два совершенно разных праздника. 

Святого можно выбрать самостоятельно

В церковном календаре есть множество святых с одинаковыми именами, и человек не всегда знает, в честь какого именно святого его назвали. В таком случае определить день именин можно достаточно просто – это будет первый после дня рождения этого человека день памяти одноименного святого. Однако это не обязательно. Человек сам может выбрать покровителя со своим именем, который покажется ему наиболее близким, и отмечать именины в день его памяти. Более того, именины можно праздновать несколько раз в году. Правда, обычно выбирают только одну дату. А остальные дни памяти святого называют «малыми именинами».

Бывает, что человеку дают имя, которого нет в святках, и он затрудняется в выборе дня именин. В таком случае выбирается православное имя, наиболее близкое по звучанию. К примеру: Дина – Евдокия, Лилия – Лия, Анжелика – Ангелина, Жанна – Иоанна, Милана – Милица, Алиса – Александра, Нинель – Неонила. Кроме того, по традиции, у некоторых имен есть латинские или греческие соответствия: Светлана – это Фотиния, а Виктория – Ника.

В день ангела верующие люди стараются исповедоваться и причаститься, а дома устраивают застолья и приглашают гостей. Если этот день приходится на пост, то торжество, как правило, переносят на непостный день памяти своего святого. 

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Изображение: картина Адольфа Вильяма Бугро “Песнь ангелов” 

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