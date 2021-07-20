Президенты Украины, Молдовы и Грузии встретились 19 июля в Батуми и подписали совместную декларацию. Речь идет о трехстороннем сотрудничестве на пути в Евросоюз.

Давайте разберемся, что это за сотрудничество и какие появятся перспективы.

Что в документе?

Владимир Зеленский, Майя Санду и Саломе Зурабишвили пообещали, что будут продолжать реформы для вступления в Евросоюз. И не свернут с этого пути. Особо подчеркнули, что никакая третья сторона не сможет повлиять на этот выбор. Почти в каждом абзаце, а их в подписанной декларации шестнадцать, есть словосочетания «тесно сотрудничать», «углубление сотрудничества», «усиление сотрудничества», «необходимость сотрудничества», «возможности сотрудничества» и все в таком духе. Транспорт, энергетика, зеленая экономика, юстиция, здравоохранение — в этих и других сферах намерены обмениваться опытом.

Как-то это все расплывчато. А есть конкретика?

Конкретики нет и не должно быть. В международном праве, декларация — это торжественный акт. Стороны формулируют главные положения и цели, а потом каждый в своей стране принимает необходимые законы. Поэтому декларации составляют на общих принципах. Например, в декларации о государственном суверенитете Украины, которую приняли 16 июля 1990 года, было прямо сказано, что она послужит основой для новой Конституции. Большинство положений в ней тоже общие, но в то же время торжественные.

В декларации упоминают Россию?

Все три государства пострадали от действий России. Оккупация части территории Грузии и Крыма, агрессия на востоке Украины и неразрешенный конфликт в Приднестровье. Это серьезная угроза для региона и Европы в целом. В тексте декларации сказано, что страны готовы решать эту проблему и не против усиления роли Евросоюза. Скорее даже наоборот — хотят привлечь европейцев к разрешению территориальных вопросов. Стабильность и мир нужны всем, подчеркивают президенты в документе.

Когда мы будем в Европе?

Сперва нужно подать заявку. Но перед этим желательно, чтобы Евросоюз признал европейскую перспективу для Украины, Молдовы и Грузии. По словам Владимира Зеленского, первым шагом на пути в ЕС должно стать именно это признание. На саммите в Батуми также присутствовал президент Европейского совета Шарль Мишель, и Зеленский предложил ему поднять этот вопрос на рассмотрение.

Мы уже рассказывали о некоторых совместных проектах Украины и Молдовы. Практически наполовину закончили трассу Киев-Кишинев, которая пройдет через Винницкую область.

Фото: сайт Президента Украины