Ключевые моменты:

Пересыпский район охватывает север и северо-восток Одессы. Это мозаика из промзон, пляжей, жилых массивов и частного сектора, где проживает около трети горожан;

Более 40 лет район официально носил имя российского генерала Суворова, не имевшего никакого отношения к Одессе;

В 2023 году город вернул историческое название – Пересыпский район;

За победами Суворова скрывают и его участие в кровавых репрессиях, депортациях и этнических чистках.

От пляжа до индустриального ландшафта

Котовского

Это не просто спальный район, а почти самостоятельный город в пределах Одессы. Более 150 тысяч жителей, своя инфраструктура, рынки, больницы, школы. Район застраивался в несколько волн: от знакомых хрущевок до современных новостроек. На месте бывшей степи вырос целый микрорайон с красноречивым названием – «Поле чудес».

Лузановка

Лузановка: эта территория известна широким природным пляжем. Пологий вход, ровное дно, безопасная глубина – все это делает его комфортным для детей, стариков и маломобильных групп. В 1950-х сюда летали пассажирским самолетом! Он курсировал с аэродрома «Застава» прямо на пляж. А еще раньше в центр Одессы можно было добраться катером – за 30 минут. Причал был как раз в этой местности.

Пересыпь

Исторически – промышленное сердце не только района, но и всего города. Здесь с XIX века появлялись первые склады, железнодорожные ветки и логистические хабы. Эту песчаную косу между лиманами заселили, когда море отступило, оставив узкий проход. С годами район порос заводами, а в 90-е начал меняться: вместо крупных предприятий пришел мелкий бизнес. Но Пересыпь до сих пор – важная транспортная артерия города. Если здесь пробка – останавливается пол-Одессы.

Слободка

Контрастный, но уютный район. Здесь рядом стоят старые дома с дровами во дворе и многоэтажки, а среди двориков – сливы, вишни и кое-где петухи. Это не хаос, а упорядоченная планировка, оставшаяся еще с XIX века. Когда-то вокруг реки формировались первые улицы, где впоследствии жили портовые работники.

Как Суворов оказался на карте Одессы и почему исчез?

Название «Пересыпский» – историческое. Именно так район называли еще в XIX веке. Но с приходом новых режимов названия менялись: Пересыпско-Слободской, Ленинский, затем Суворовский. Только в 2023 году город вернул району его настоящее имя – Пересыпский.

Но почему он вообще был Суворовским? Что сделал Суворов для Одессы? Ничего. Он здесь не жил, не работал, не воевал. Зато оставил след в другой истории.

Детальнее смотрите в нашем видео.

Что умалчивают о генерале Суворове?

Да, Александр Суворов был успешным полководцем. Но одновременно – участником массовых репрессий:

подавлял восстание Колиивщины и Барской конфедерации;

организовал депортацию крымских греков – половина погибла в первую зиму;

командовал этнической чисткой ногайцев на Кубани;

в Варшаве в 1794 году его армия вырезала около 20 тысяч мирных жителей, в большинстве своем женщин и детей.

Несмотря на все, при жизни Суворов получал многочисленные титулы, награды, имения и крепостных. Его личность до сих пор активно используют в пропаганде как в современной России, так и в непризнанном Приднестровье. Да, он стал знаковой фигурой в истории российской имперской армии, но для Украины это не герой и не символ, с которым следует ассоциировать свои улицы или районы.