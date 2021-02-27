«Чтоб ты жил в эпоху перемен!» Считается, что это проклятие было в ходу в Древнем Китае. Уже тогда люди подметили, что даже благие изменения жизненного уклада создают массу проблем.

Совсем недавно, в середине 2020-го, в Одесской области вместо 26 районов осталось только семь, в том числе – новый, Одесский район. Перекраивание административной карты, по идее, не должно было особо потревожить наших граждан. Во-первых, стабильностью они давно уже не избалованы. Во-вторых, административная реформа, начавшаяся с формирования первых ОТГ еще в 2015 году, уже приучила людей к мысли, что административные границы и центры будут передвигаться. В-третьих, полномочия властей в уже расформированных районах были не такими уж и огромными. В особенности там, где возникли и начали активно работать ОТГ, в чью пользу и была перераспределена большая часть управленческих функций.

– Вообще никак, просто знаю как факт, не более того, – жительница Южного Людмила не высоко ценит то обстоятельство, что с недавних пор стала жительницей Одесского района, вместе с гражданами из Доброслава, Беляевки, Овидиополя и их окрестностей.

В контексте проклятой «эпохи перемен» «вообще никак» – это еще не худший вариант.

В Одесском райсовете говорят, что люди пока еще не могли почувствовать ни каких-то особых преимуществ, ни каких-то значительных неудобств от административных новаций. Новая структура пока занимается преимущественно организационными вопросами. Прежде всего, разбирается с имуществом, которое будет принимать на баланс.

Речь в этом случае идет о так называемом общем имуществе громад, в данном случае – вошедших в состав Одесского района. То есть объектов, которые принадлежат одновременно и Одессе, и Беляевке, и остальным административным единицам района. Здесь же будут создавать программы, также касающиеся вопросов, общих для всех громад, например, связанных с транспортной инфраструктурой.

Трудности перехода есть. Какие они?

Пока решать какие-то конкретные задачи нет возможности. Своего исполкома новосозданные райсоветы, как и их предшественники, не имеют. Как и ранее, свои финансовые полномочия они делегируют уже новым райгосадминистрациям, которые пока не созданы. В настоящее время в Одесской области есть глава только одной райгосадминистрации – Раздельнянской. Ожидается, что до конца февраля будет назначен и председатель Одесской райгосадминистрации – дальше тянуть уже просто нельзя: не имея к концу месяца своего финансового органа, район не сможет в указанный законом срок рассчитать уволенных в процессе реорганизации работников. Делегировать же свои финансовые полномочия облгосадминистрации (как это делает облсовет) ни один из районных советов не имеет права.

В целом процесс реорганизации райсоветов должен завершиться уже в конце марта. До этого времени жизнь точно не остановится, и людям не придется в растерянности бродить по новым кабинетам для решения своих насущных вопросов. По крайней мере – в большинстве случаев. Просто теперь люди, которые обращались за услугами в Беляевскую, Лиманскую или Овидиопольскую райгосадминистрации, теперь точно так же могут обращаться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) соответствующих громад.

То же самое касается и других вопросов, связанных с жизнью наших граждан. К примеру, раньше вопросы усыновления были в ведении именно райгосадминистраций. Сейчас этим зачастую занимаются на уровне ОТГ. Свой отдел семьи, в частности, создали в Ананьевской ОТГ. Однако такие подразделения есть не во всех громадах, а некоторые не собираются создавать их и в дальнейшем. В таком случае придется обращаться уже в новые райгосадминистрации, а до их создания, в безотлагательных случаях, в облгосадминистрацию – именно туда районные администрации передали свои документы.

Когда щепки летят

Как мы уже отмечали, укрупнение районов не создало каких-то глобальных сложностей для наших граждан. Во всяком случае, жалоб по этому поводу от них не поступало.

Напрямую увязать с реорганизацией районов можно разве что несколько неудачных ситуаций. В Рени, например, не отпраздновали 80-летие района. Он просто не дожил буквально пару месяцев до славного юбилея. Не провели здесь и конкурс «Человек года-2020», которым занимался именно местный райсовет. Но едва ли эти моменты можно считать критичными и необратимыми: разберутся с полномочиями – без труда организуют новые праздники да чествования. Временная неразбериха с бюджетом, по мнению активистов-экологов, не позволила получить поддержку от местных властей, которая позволила бы сохранить экспериментальное стадо буйволов в окрестностях села Орловка Ренийской – уже – ОТГ уже Измаильского района. Впрочем, животных просто эвакуировали в другие местности, и не теряют надежды вернуть их со временем в обжитые места.

Потенциально проблемы могут возникнуть у жителей тех ОТГ, которые пока не создали свои ЦНАПы и другие подразделения, связанные с насущными проблемами людей. Им, как мы уже говорили, придется обращаться в облгосадминистрацию, а это, в большинстве случаев, не близко. Причем проблема эта может оказаться не временной, а постоянной. В некоторых ОТГ даже не стремятся создавать такие подразделения. Они предпочитают сэкономить бюджет, отдав некоторые функции на откуп новым райгосадминистрациям. Те, в свою очередь, для многих жителей уже весьма просторных районов могут оказаться совсем неблизким светом. Избежать путешествий за справками и прочими документами в этом случае можно будет, если райгосадминистрации создадут необходимые подразделения на местах. И путешественниками

станут уже местные служащие. А куда им деваться? А кому их жалко?

Под раздачу попали чиновники

«Если скажу, что отдавала всю себя работе… кто-то поймет, а кто-то скажет: так вам и надо, сидите там в своих администрациях, штаны протираете, бюджет проедаете…» – это отрывок из опубликованного в Фейсбуке письма юриста Ирины Лисицы, которая до недавнего времени работала в Снегиревской райгосадминистрации соседней, Николаевской области.

«Почему мне и десяткам тысяч таких же, как я, юристов, учителей, медиков, людям других профессий государство не гарантирует никаких прав?» – недоумевает лауреат одной из номинаций премии «Юрист года Николаевщины-2018». Пост получил живой отклик в соцсети, собрал почти полтысячи комментариев и был растиражирован в масс-медиа.

Ну не то чтоб совсем никаких прав… Уволенные по реорганизации чиновники могут рассчитывать на выплаты в центрах занятости в течение года. Но год через 12 месяцев закончится, а работу, особенно по профилю, найдут не все.

– В связи с админреформой количество бывших госслужащих среди безработных увеличилось, – констатирует замначальника отдела организации содействия трудоустройству Одесского областного центра занятости Светлана Помукчинская. – Они организовываются, группируются и создают своего рода консалтинговые компании.

Впрочем, несладко порой приходится и тем, кто остался работать в новых структурах. Конкурируя за ресурсы и полномочия, новоиспеченные управленческие органы не всегда готовы работать в духе доброжелательного взаимодействия. Об этом нам рассказали в реорганизованной администрации еще одних соседей, из Винницкой области. С тех пор как упразднили местную райгосадминистрацию, специалистов, которые пока оказались между небом и землей, уже два раза гоняли из кабинета в кабинет, лишая интернета и телефонной связи, крайне необходимых для постоянного контакта с новой метрополией. Следующей дислокацией для чиновников представитель местной ОТГ типа в шутку назвал площадь перед админзданием.

А вот с чем здешним госслужащим повезло, так это с выплатами. С ними рассчитались полностью, чем могут похвастать далеко не все сотрудники райгосадминистраций. Здесь же нам рассказали, что, общаясь с коллегами, пришли к выводу, что в разных регионах реорганизация идет по весьма не похожим сценариям – как у кого получается. В частности, далеко не все смогли немедленно рассчитать уволенных в процессе реорганизации сотрудников. При этом задерживают выплаты только чиновникам. Учителя и медработники получают деньги вовремя. Даже самые нерадивые ОТГ, которые не предусмотрели соответствующее финансирование, в спешном порядке снимают необходимые средства с различных программ. Что, в принципе, неправильно, но люди – прежде всего.

Иван Шевчук

Анонсное изображение: slovo.odessa.ua

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