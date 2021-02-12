Пусть год Быка несет удачу буйволам

2020-й, «крысиный», для наших буйволов оказался явно не их годом. В преддверии нынешней зимы им пришлось в срочном порядке эвакуироваться из обжитой ими придунайской Орловки (село в Ренийском районе) и обосновываться на новых территориях.

Причина в том, что этих больших и красивых животных оказалось просто нечем кормить.

«Большая засуха два года кряду повлияла на нашего местного партнера и заставила его вообще отказаться от животноводства, — поясняет старший научный сотрудник Одесского Центра региональных исследований Олег Дьяков, — они вынуждены были вырезать свое стадо и уволить человека, который присматривал за животными, в том числе – и буйволами».

Говорят, что не смогли пособить в этой ситуации и местные власти, в частности – из-за организационной неразберихи, связанной с территориально-административной реформой.

Впрочем, для рогатых красавцев все закончилось не так плачевно, как для их менее экзотичных сородичей: 6 буйволов вывезли на территорию ландшафтного заказника «Тарутинская степь», еще 10 – на остров Ермаков, входящий в состав Дунайского биосферного заповедника. Как заверяют экологи, там для буйволов созданы вполне подходящие условия. В зимний период животных будут подкармливать.

Так называемые карпатские водные буйволы появились в Орловке в октябре 2016 года. Экспериментальное стадо тут создали в рамках проекта Climate Forum East II при финансировании Евросоюза, австрийского агентства по развитию и австрийского Красного Креста. 14 буйволов переселили сюда из Закарпатья. Старт был очень обнадеживающим.

«Сначала результаты были очень интересными, — вспоминает Олег Дьяков, — только за первый год малоизвестное село посетили 2000 туристов, которых интересовали именно местный экопарк и обитающие здесь буйволы. Местные жители изготавливали и продавали сувениры. Здесь даже начали ремонтировать помещения для туристов».

Дела поначалу действительно шли неплохо, о чем говорит и то, что на момент эвакуации буйволов было уже не 14, а 16. И хотя не все из родившихся в окрестностях Орловки телят выжили, в целом стадо осталось в плюсе.

Доставкой буйволов в Придунавье занимался немецкий специалист-эколог Мишель Якоби. Всех переселенцев он знал с яслей, поскольку растил их еще в Закарпатье. На комплименты в адрес своих подопечных Мишель не скупился.

Во-первых, по его словам, они очень полезные: «Это очень выгодные животные. Буйвол может есть солому и при этом давать очень жирное молоко, от которого дети растут большие и здоровые». Кстати, именно из буйволиного молока делают классическую деликатесную моцареллу, которой также можно было завлекать туристов.

Во-вторых, буйволы очень неприхотливые: «Зимой буйвол ест даже ивовые прутья, и при этом он будет в состоянии тянуть из лесу подводу с дровами, а весной, при необходимости, запрягаться в плуг». Как видим, запас неприхотливости у буйволов оказался все же недостаточным, чтобы без поддержки людей пережить придунайскую зиму. Но тут уж, как говорится, всему есть предел.

В-третьих – это уже свидетельствует Олег Дьяков, – буйволы оказывают очень благоприятное воздействие на экологию водно-болотных угодий. Эколог называет их «природными мелиораторами»: «Они поддерживают водные протоки, поедая водную растительность и расчищая заиленные участки, а при отсутствии открытой воды буйволы могут даже самостоятельно выкапывать небольшие озерца, которые привлекают диких птиц, пресмыкающихся и беспозвоночных. От этого ландшафт становится более мозаичным и богатым».

Но и это — еще не все. «Карпатские буйволы – очень умные животные, — заверяет Мишель Якоби. — У каждого — свой характер. С ними, как с человеком, надо обращаться, как с ребенком. Нельзя бить, принуждать, а только – просить». По-другому и быть не может: «Когда человек погладит буйвола, увидит его большие глаза, он полюбит это животное».

У тех, кто побывал в Орловке и застал там еще этих могучих красавцев, не было ни малейших оснований для того, чтоб усомниться в словах Мишеля. Даже журналистская орава, приехавшая в начале 2017 года посмотреть на живую диковинку, не вызвала у добродушных здоровяков даже намека на страх или агрессию.

Олег Дьяков очень рассчитывает на то, что окрестности Орловки они покинули только на время. И, как знать, может быть уже в этом году, носящем имя Быка, а, по-другому – Вола или вот – Буйвола, уже обосновавшиеся было в придунайских болотах, успевшие понравиться и местным, и приезжим добрые великаны вернутся на обжитое место.

Иван Шевчук

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