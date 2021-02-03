На сегодняшний день, чтобы пользоваться газоснабжением, потребитель должен заключить договоры с двумя компаниями – поставщиком газа («Одессагаз-Поставка») и оператором газораспределительной системы («Одессагаз»). При этом, не имея на руках бумажного документа, потребитель подчас не знает о своих правах и обязанностях, а также о правах и обязанностях газовых компаний. В ближайших материалах мы, при участии специалистов ОАО «Одессагаз-Поставка», будем рассказывать и об этом.
И права, и обязанности потребителя регулируются Законом Украины «О рынке природного газа», Постановлением НКРЭКУ №2496 и №2500.
Потребитель имеет право:
- получать услуги поставки природного газа на условиях, указанных в договоре;
- бесплатно получать всю информацию о правах и услугах, предоставляемых поставщиком; о цене природного газа, порядке оплаты, а также другую информацию, которая должна предоставляться поставщиком в соответствии с действующим законодательством;
- бесплатно получать информацию об объемах потребления природного газа;
- обращаться к поставщику для решения любых вопросов, связанных с выполнением договора;
- требовать от поставщика предоставления письменной формы договора, заверенной печатью (при наличии) поставщика;
- требовать от поставщика пояснений о полученных счетах, и в случае несогласия с расчетами требовать проведения сверки данных и (или) оспаривать их в порядке, установленном договором;
- проводить сверки фактических расчетов с подписанием соответствующего акта;
- перейти на поставку природного газа к другому поставщику;
- при отсутствии задолженности перед поставщиком досрочно приостановить или расторгнуть договор, кроме случаев смены поставщика;
- обжаловать любые неправомерные действия поставщика, нарушающие права потребителей, и участвовать в рассмотрении этих жалоб;
- получать возмещение убытков от поставщика, понесенных в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств;
- иметь иные права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами и договором.
Потребитель обязан:
- обеспечивать своевременную и полную оплату услуг согласно договору;
- заключить договор распределения природного газа с оператором ГРМ для возможности физической доставки газа к объекту;
- своевременно сообщать поставщику обо всех изменениях, касающихся персональных данных в заявлении-присоединении;
- рационально использовать природный газ, осторожно обращаться с газовыми приборами и использовать газ исключительно для собственных бытовых нужд;
- не допускать несанкционированного отбора природного газа;
- не позднее чем за 20 дней до освобождения помещения или полного прекращения потребления газа письменно сообщить поставщику о расторжении этого договора и рассчитаться за потребленный газ;
- проводить по требованию поставщика сверки фактически использованных объемов газа с подписанием соответствующего акта и предъявлять платежные документы по требованию поставщика для проверки правильности оплаты;
- возмещать поставщику убытки, понесенные им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств;
- заключить договор поставки газа с другим поставщиком при получении от действующего поставщика сообщения о невозможности дальнейшего исполнения договора;
- беспрепятственно допускать в свои жилые и подсобные помещения, где расположены газовые приборы, счетчики газа, представителей поставщика после предъявления ими служебных удостоверений для сверки показаний фактически использованных объемов природного газа;
- выполнять другие обязанности, возложенные на потребителя действующими нормативно-правовыми актами и договором, в том числе – обязанность по уплате последнего счета после смены поставщика.
Ольга Новикова
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