Тарифы на отопление временно повышать не будут Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут – такое обещание дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом такое «благо» актуально только на время текущего отопительного сезона, то есть до апреля 2021 года. Столько же будет действовать фиксированная цена на газ для населения. ПОДРОБНЕЕ

Одесский облсовет просит не повышать тарифы на газ Депутаты Одесского облсовета обратились к Верховной Раде Украины, Кабинету министров и президенту с письмом о недопущении роста цен на газ и другие жилищно-коммунальные тарифы. ПОДРОБНЕЕ