Новости Одессы и Одесской области

Что должен знать о своих правах и обязанностях абонент газовой компании?

Что должен знать о своих правах и обязанностях абонент газовой компании?

На сегодняшний день, чтобы пользоваться газоснабжением, потребитель должен заключить договоры с двумя компаниями – поставщиком газа («Одессагаз-Поставка») и оператором газораспределительной системы («Одессагаз»). При этом, не имея на руках бумажного документа, потребитель подчас не знает о своих правах и обязанностях, а также о правах и обязанностях газовых компаний. В ближайших материалах мы, при участии специалистов ОАО «Одессагаз-Поставка», будем рассказывать и об этом.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

И права, и обязанности потребителя регулируются Законом Украины «О рынке природного газа», Постановлением НКРЭКУ №2496 и №2500.

Потребитель имеет право:

  • получать услуги поставки природного газа на условиях, указанных в договоре;
  • бесплатно получать всю информацию о правах и услугах, предоставляемых поставщиком; о цене природного газа, порядке оплаты, а также другую информацию, которая должна предоставляться поставщиком в соответствии с действующим законодательством;
  • бесплатно получать информацию об объемах потребления природного газа;
  • обращаться к поставщику для решения любых вопросов, связанных с выполнением договора;
  • требовать от поставщика предоставления письменной формы договора, заверенной печатью (при наличии) поставщика;
  • требовать от поставщика пояснений о полученных счетах, и в случае несогласия с расчетами требовать проведения сверки данных и (или) оспаривать их в порядке, установленном договором;
  • проводить сверки фактических расчетов с подписанием соответствующего акта;
  • перейти на поставку природного газа к другому поставщику;
  • при отсутствии задолженности перед поставщиком досрочно приостановить или расторгнуть договор, кроме случаев смены поставщика;
  • обжаловать любые неправомерные действия поставщика, нарушающие права потребителей, и участвовать в рассмотрении этих жалоб;
  • получать возмещение убытков от поставщика, понесенных в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств;
  • иметь иные права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами и договором.

Потребитель обязан:

  • обеспечивать своевременную и полную оплату услуг согласно договору;
  • заключить договор распределения природного газа с оператором ГРМ для возможности физической доставки газа к объекту;
  • своевременно сообщать поставщику обо всех изменениях, касающихся персональных данных в заявлении-присоединении;
  • рационально использовать природный газ, осторожно обращаться с газовыми приборами и использовать газ исключительно для собственных бытовых нужд;
  • не допускать несанкционированного отбора природного газа;
  • не позднее чем за 20 дней до освобождения помещения или полного прекращения потребления газа письменно сообщить поставщику о расторжении этого договора и рассчитаться за потребленный газ;
  • проводить по требованию поставщика сверки фактически использованных объемов газа с подписанием соответствующего акта и предъявлять платежные документы по требованию поставщика для проверки правильности оплаты;
  • возмещать поставщику убытки, понесенные им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств;
  • заключить договор поставки газа с другим поставщиком при получении от действующего поставщика сообщения о невозможности дальнейшего исполнения договора;
  • беспрепятственно допускать в свои жилые и подсобные помещения, где расположены газовые приборы, счетчики газа, представителей поставщика после предъявления ими служебных удостоверений для сверки показаний фактически использованных объемов природного газа;
  • выполнять другие обязанности, возложенные на потребителя действующими нормативно-правовыми актами и договором, в том числе – обязанность по уплате последнего счета после смены поставщика.

Ольга Новикова

Читайте также: Газ со счетчиком и без: нормы потребления, отключение и ответственность газовщиков

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить