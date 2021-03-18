Чем опасно воспаление желчных протоков – советы врача

Если вас беспокоит чувство тяжести в правом боку, вы стали быстро уставать от привычных дел, а во рту появился привкус горечи, – это могут быть симптомы хронического холангита (воспаления желчных протоков).

Что это за патология и как выявить ее на ранней стадии, рассказала гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории днепровской горбольницы №9 Лариса Припиченко.

Причины проблемы

Холангит – это воспаление желчных протоков, возникающее из-за попадания в них инфекции и сопровождающееся развитием болевого и диспепсического синдромов (боль и тяжесть в животе, тошнота, расстройство пищеварения). Нередко воспалительный процесс распространяется и на соседние органы (печень, желчный пузырь).

Развитию холангита способствует застой желчи вследствие нарушения проходимости желчных протоков (из-за образования камней, рубцов, наличия гельминтов) и присоединившейся инфекции, в основном бактериальной (кишечная палочка, энтерококк, клебсиелла). Но возбудителем заболевания могут стать и паразиты – в частности, токсоплазма, которой человек заражается от кошек, лямблии, описторхи. Чаще всего инфекция в желчные протоки попадает из желчного пузыря и кишечника, реже – через кровеносные сосуды и лимфу.

Острый или хронический холангит

Заболевание может протекать в острой или хронической форме, поэтому проявляется по-разному. Острый холангит обычно начинается внезапно и сопровождается повышением температуры до 38-40 градусов, выраженным ознобом и интенсивными болями в правом подреберье (могут отдавать в правое плечо, лопатку, шею). Его характерными симптомами также являются обильное потоотделение, тошнота и рвота, желтушность белков глаз и кожи, кожный зуд, усиливающийся ночью, понижение артериального давления. Из-за интоксикации организма наблюдаются общая слабость, головная боль, отсутствие аппетита.

Хронический холангит может возникать после острого приступа или как самостоятельная патология и отличается затяжным течением с чередованием периодов обострения и ремиссии. Эта форма часто встречается у пожилых пациентов и может развиваться из-за хронического холецистита, желчнокаменной болезни, панкреатита. Симптомы при этом не так ярко выражены. Больного могут беспокоить тупые несильные боли в правом подреберье, чувство распирания и дискомфорта в животе, позже также развивается желтуха. Кроме того, отмечаются повышенная утомляемость, зуд кожи, периодически – субфебрильная температура (от 37 до 38 градусов на протяжении длительного времени).

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Диагностика и лечение воспаления желчных протоков

Если вы заподозрили у себя холангит, нужно обратиться к гастроэнтерологу. Врач проведет осмотр и назначит необходимые обследования: анализы крови (общий и биохимия), исследование состава желчи, УЗИ органов брюшной полости, печени и желчного пузыря. Также могут быть рекомендованы рентген желчных путей, измерение давления внутри протоков (холангиоманометрия), КТ желчного пузыря, МРТ органов брюшной полости.

Острая форма холангита обычно лечится в условиях стационара с применением антибактериальной терапии, спазмолитиков, гепатопротекторов, препаратов, улучшающих отток желчи и устраняющих интоксикацию. Если медикаментозное лечение не дало результата, применяются хирургические методы. Как правило, это малотравматичное эндоскопическое вмешательство, в ходе которого удаляются камни и устраняется сужение протоков. В тяжелых случаях необходима полостная операция, иногда – удаление желчного пузыря.

При хроническом холангите рекомендованы соблюдение диеты, прием препаратов, улучшающих отток желчи, санаторно-курортное лечение, физиопроцедуры.

Лечебная диета при воспалении желчных протоков

Пациентам с холангитом стоит придерживаться специального питания даже после выздоровления. Им назначают диета №5, которая предполагает 5-6-разовый прием пищи. При этом разрешены супы на основе овощного бульона, нежирное мясо, птица и рыба (отварные, тушеные или приготовленные на пару), макароны, каши, свежие овощи и зелень, некислые фрукты и ягоды, мед, пастила, мармелад. Также рекомендованы нежирный творог, йогурт и молоко, галетное печенье и подсушенный хлеб, некрепкий чай, яйца в виде белкового омлета.

В то же время строго запрещены жирные и острые блюда, сдоба, мороженое, шоколад, газированные напитки, кофе и какао.

Осторожно, осложнения!

При отсутствии лечения воспаление желчных протоков может прогрессировать и вызывать серьезные осложнения: абсцессы, перитонит, панкреатит, цирроз печени, образование злокачественных опухолей. В особо тяжелых случаях заболевание способно привести к летальному исходу.

Подготовила Ирина Лебединец.

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