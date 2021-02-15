С 1 апреля в Украине должна заработать новая Программа медицинских гарантий. По плану Министерства здравоохранения, пакетов медицинских услуг станет больше, а в перечне «доступных лекарств» появятся новые препараты.

Лечение туберкулеза и онкологии: что хотят изменить?

Программой медгарантий на этот год предусмотрены 35 пакетов медицинских услуг. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, во втором и четвертом квартале планируется расширить перечень этих пакетов. Услуги, включенные в них, будут предусматривать предоставление первичной, экстренной, специализированной, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации. В частности, в перечне появится химиотерапия и радиологическое лечение для онкологических больных, а также лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях.

С апреля 2021 года будет введен новый пакет услуг для лечения туберкулеза. Теперь лечением туберкулезных больных будут заниматься семейные врачи. Правда, они станут работать только с теми пациентами, которые перестали выделять опасные бактерии, и это подтверждено результатами лабораторных исследований. Кроме того, для работы с такими пациентами врачи должны будут пройти соответствующее обучение.

Заболевания зубов: что будут лечить бесплатно?

В перечень медгарантий вошло и оказание стоматологической помощи. Пакет «Стоматологическая помощь» будет покрывать ургентную и плановую стоматологическую помощь, в частности, лечение пульпита, перелома зуба, химического ожога слизистой оболочки рта, слюннокаменной болезни, карбункулов и фурункулов. При этом протезирование и лечение с помощью брекетов останется платным.

Программа «доступные лекарства»: перечень расширят

В рамках программы медицинских гарантий будет расширен перечень лекарственных средств для реимбурсации. Начнется возмещение стоимости лекарственных средств по первичной и вторичной профилактике инфарктов и инсультов, а начиная с июля, Национальная служба здоровья будет возмещать стоимость лекарств для пациентов с сахарным диабетом первого типа и несахарным диабетом.

С осени в программу «Доступные лекарства» планируется включить лекарственные средства для лечения расстройств психики и поведения, в частности эпилепсии. Кроме того, правительство внесло изменения в перечень лекарственных средств по программе «Доступные лекарства» и включило туда три новых препарата – варфарин, нифедипин и ацетилсалициловую кислоту.

Лечение почек и психиатрия: диализ и помощь на дому

Еще один отдельный пакет услуг в рамках медгарантий собираются ввести в Украине с июля – это лечение нарушения функции почек методом перитонеального диализа. Также появятся мобильные психиатрические команды, которые будут оказывать помощь пациентам на дому.

Фото: myc.news

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