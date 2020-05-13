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Новости Одессы и Одесской области

В Ізмаїлі відкрили кисневу станцію для місцевої лікарні (фото)

В Ізмаїлі відкрили кисневу станцію для місцевої лікарні (фото)

Це перший подібний проект для медичних закладів в Одеській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

– Кисень тепер постачатимуть до всіх відділень лікарні. А це 160 ліжок. Станція дуже потужна та зможе виготовляти кисень навіть для Одеси. Ця киснева станція надзвичайно важлива, адже дві опорні лікарні Ізмаїлу лікують пацієнтів із коронавірусом зі всієї Бессарабії. Наразі допомогу отримують 20 мешканців району, – зазначив у дописі Куций.

Фото: Facebook

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