Человек, которому везет: 75 лет исполнилось известному одесскому коллекционеру

С 1975 года одессит Анатолий Дроздовский собирает свою невероятную коллекцию, которая целиком и полностью посвящена родному городу.

Тысячи экспонатов – открытки, марки, деньги, посуда, предметы быта и фотографии, коробочки и таблички, документы и картины хранятся в его доме. В то же время, он всегда делился своими находками с миром. Именно поэтому в выставочном зале Литературного музея, где в тесном кругу поздравляли юбиляра, собрались представители сразу нескольких музеев. Все они утверждают, Анатолий Александрович – самый открытый и “неприжимистый” коллекционер города.

Не было ни одно интересной литературной выставки об Одессе, издании об Одессе, где не принял бы участие Анатолий Александрович. Мы, музейщики, прекрасно знаем три главные функции музеев: собирать артефакты, хранить их и популяризировать. Анатолий Александрович свое хобби превратил в главное дело своей жизни и все эти три функции успешно и очень тщательно выполняет с любовью.

— говорит Татьяна Липтуга, директор Литературного музея.

Музей истории евреев Одессы, Краеведческий музей, Музей “Христианская Одесса”– это не полный список тех, с кем Дроздовский поддерживает дружеские отношения на протяжении многих десятков лет. Алена Яворская заведующая экспозиционным отделом Литературного музея вспоминает, как в далеком 1985 году, у них проходила выставка, посвященная Катаеву. В первом зале висела бумажная салфеточка из старого одесского кафе, на ней были напечатаны все виды мороженого. “Я посчитала, смеется Алена, их было двадцать пять!”. Именно талант не просто собрать, но и систематизировать коллекцию, предложить для выставки действительно уникальную вещь, отмечают друзья и коллеги коллекционера и краеведа.

К нему можно просто прийти, открыть шкаф и взять все в руки. Для музейного сотрудника это особое потрясение, потому что мы стараемся никому в руки ничего не давать. Нам повезло с ним, ему – с нами,

— отмечает Алена Яворская.

С 2006 года Анатолий Дроздовский со своей супругой Евой Красновой выпустили несколько альбомов: “Одесса на старых открытках”, “Старая Одесса. Торговля и промышленность ”, “Старая Одесса. Фотографы и фотографии”, “Старая Одесса в живописи и графике”. Эти издания, которые уже сами стали коллекционными, можно найти на всех континентах, кроме Антарктиды. Сейчас супруги готовят к выходу новый альбом.

За многолетний труд на благо города и в честь юбилея Анатолий Дроздовский был награжден Почетным знаком отличия Одесского городского головы «Благодарность».

“Одесская жизнь“ присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру уникальных находок и интересных проектов.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что солист Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Украины Василий Навротский, в июне отметил юбилей – пятьдесят лет творческой деятельности.

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