Цены на Привозе в начале февраля: весенняя морковь, зимний лук

Почему морковь золотая?

— И почему вас морковь такая золотая?

— Да, таки золотая! Красавица же!

— Красотка, да. Но ведь цена дороже, чем у других.

— Так она же уже весенняя!

— Что вы говорите?!

— Говорю, покупайте, где нравится цена, а не морковь.

— Это у вас какой лук?

— Да обычный лук. И цена хорошая.

— А сорт какой?

— Да говорю же — обычный зимний лук.

— Конечно, зимний… Что за люди? Не могут сорт назвать…

Это все — не споры. Это так, чтобы поговорить. Зачем же на Привоз ходить? Ну, конечно, продукты покупать, что-нибудь дешевое искать. Но ведь как не пообщаться, вопросы какие-то «с изюминкой» не задать, продавцов немного «напрячь»…

А что там с ценами в начале февраля?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

— картофель – 25-30 грн;

— лук – 20-30 грн;

— помидоры – 40-80 грн;

— свекла – 25 грн;

— кабачки – 60-80 грн;

— огурцы – 70-120 грн;

— сладкий перец – 50-100 грн;

— баклажаны – 80-100 грн;

— капуста – 20-40 грн.

— чеснок – 100-150 грн;

— морковь – 20-30 грн;

— зелень в пучках «стартует» от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

— яблоки – 15-30 грн;

— бананы – 40-70 грн;

— грейпфруты – 50-60 грн;

— гранаты – 80-120 грн;

— лимоны – 40-80 грн;

— мандарины – 35-80 грн;

— апельсины – 40-70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

— яйца (десяток) – 45-80 грн;

— брынза – 160-210 грн;

— творог – 80-100 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

— задняя часть – 250-270 грн;

— телячья шея – 200-210 грн;

— ребра – 140 грн.

— антрекот – 190-200 грн;

Свинина:

— задняя часть – 160-170 грн;

— шея – 180-190 грн;

— лопатка – 150-160 грн;

— ребра – 170-180 грн;

— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 130-210 грн.

— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-220 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

— толстолобик – 70-90 грн;

— караси – 60-90 грн;

— лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;

— судак – 180-240 грн;

— карп – 90-130 грн.

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