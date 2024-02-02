Цены на Привозе в начале февраля: весенняя морковь, зимний лук

Привоз в начале февраля: солнышко светит, никакого тумана. Кажется, что уже весна — вот-вот. Да и вообще погода радует. Что с настроением и ценами?
Почему морковь золотая?
— И почему вас морковь такая золотая?
— Да, таки золотая! Красавица же!
— Красотка, да. Но ведь цена дороже, чем у других.
— Так она же уже весенняя!
— Что вы говорите?!
— Говорю, покупайте, где нравится цена, а не морковь.
— Это у вас какой лук?
— Да обычный лук. И цена хорошая.
— А сорт какой?
— Да говорю же — обычный зимний лук.
— Конечно, зимний… Что за люди? Не могут сорт назвать…
Это все — не споры. Это так, чтобы поговорить. Зачем же на Привоз ходить? Ну, конечно, продукты покупать, что-нибудь дешевое искать. Но ведь как не пообщаться, вопросы какие-то «с изюминкой» не задать, продавцов немного «напрячь»…
А что там с ценами в начале февраля?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
— картофель – 25-30 грн;
— лук – 20-30 грн;
— помидоры – 40-80 грн;
— свекла – 25 грн;
— кабачки – 60-80 грн;
— огурцы – 70-120 грн;
— сладкий перец – 50-100 грн;
— баклажаны – 80-100 грн;
— капуста – 20-40 грн.
— чеснок – 100-150 грн;
— морковь – 20-30 грн;
— зелень в пучках «стартует» от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):
— яблоки – 15-30 грн;
— бананы – 40-70 грн;
— грейпфруты – 50-60 грн;
— гранаты – 80-120 грн;
— лимоны – 40-80 грн;
— мандарины – 35-80 грн;
— апельсины – 40-70 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
— яйца (десяток) – 45-80 грн;
— брынза – 160-210 грн;
— творог – 80-100 грн;
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
— задняя часть – 250-270 грн;
— телячья шея – 200-210 грн;
— ребра – 140 грн.
— антрекот – 190-200 грн;
Свинина:
— задняя часть – 160-170 грн;
— шея – 180-190 грн;
— лопатка – 150-160 грн;
— ребра – 170-180 грн;
— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 130-210 грн.
— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-220 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
— толстолобик – 70-90 грн;
— караси – 60-90 грн;
— лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
— судак – 180-240 грн;
— карп – 90-130 грн.
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