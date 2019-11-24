Бриллиантовое счастье: как прожить вместе 60 лет

Есть одна притча о супругах, проживших вместе полвека. Как-то их спросили: как им удалось сберечь свои чувства. Они ответили: «мы жили в то время, когда сломавшиеся вещи не выбрасывали, а бережно чинили…» Этот ответ вполне могут дать Эдуард и Маргарита Кошельные, за плечами которых бриллиантовая свадьба – 60 лет счастливой совместной жизни.

Раз и навсегда

Супруги Кошельные – однолюбы, поэтому какие бы ураганы ни раскачивали семейную лодку, посмотреть «налево» никому никогда и в голову не приходило. И сегодня, рассказывая о своей первой встрече, супруги не могут скрыть влюбленный блеск в глазах. Особенно воодушевлен был знакомством с очаровательной юной эстонкой Ритой Виснап Эдуард.

– Я увидел замечательную девушку небольшого роста с крепкой фигуркой гимнастки, – вспоминает Эдуард Петрович. – Ее большие ясные глаза приветливо улыбались. Но самое удивительное – голос – с легкой приятной картавинкой. Его хотелось слушать и слушать – как музыку.

Естественно, Эдик сразу «положил глаз» на привлекательную девушку. Но его избранница была более сдержанна и рассудительна, как и положено прибалтийской красавице.

– Поначалу я отнеслась к Эдуарду как к другу, – рассказывает Маргарита Августовна. – А потом вдруг что-то екнуло. Поняла – это мое!

Свадьбу ускорил Ильич

Однажды влюбленные пошли в кинотеатр на фильм «ЧП». Он рассказывал о событиях, связанных с нападением тайваньских китайцев – чанкайшистов на советский танкер «Туапсе», и не располагал к романтике. К поцелуям молодые люди перешли позже, после танцев в Доме культуры. И, конечно, не замечали вокруг никого и ничего.

А через несколько дней Маргарита, вся в слезах, сообщила Эдуарду, что ей грозит исключение из комсомола за то, что они целовались… у памятника Ленину. Парень на тот момент уже был членом партии и решил заступиться за свою избранницу. Он пришел на собрание, где Риту «песочили» за недостойное поведение у подножия Ильича, и заявил, что они уже подали заявление в ЗАГС, а у Ленина просили благословения! Так было принято мгновенное решение о свадьбе, а Маргарита осталась комсомолкой. Расписались влюбленные в марте 1959 года без свидетелей и марша Мендельсона. Жениху пришлось даже одолжить у невесты 15 рублей на бракосочетание.

Молочная река, кисельные берега

Первый семейный ужин молодоженов из-за скромности свадебного бюджета тоже оказался весьма оригинальным – манная каша, молочная лапша и молочный кисель. Сегодня Кошельные шутят, что это необычное пиршество отчасти предопределило, что их совместная жизнь будет счастливой как в сказке: молочные реки, кисельные берега. Хотя, конечно, нашим героям пришлось столкнуться и с безденежьем, и с трудноразрешимым во все времена квартирным вопросом.

Семье Кошельных пришлось пожить и в маленькой комнате в общежитии, и даже в каюте списанного теплохода. Но потом Эдуард и Маргарита (по специальности – инженер и экономист) записались на молодежную стройку будущего промышленного гиганта – Днепропетровского шинного завода, и это решило вопрос с получением отдельной квартиры.

– 60 лет нашего брака промелькнули как один солнечный день, – улыбается Маргарита Кошельная. – Я безмерно благодарна судьбе за встречу с мужем. После совместно пережитых трудностей наша любовь лишь закалилась и окрепла. Мы вырастили двух прекрасных дочек, имеем четырех внуков и правнучку Вику. Жизнь удалась!

Не сдаваться помогают хобби

Конечно, мы поинтересовались у наших героев не только их историей любви, но и секретами активного долголетия, ведь обоим «бриллиантовым молодоженам» уже за 80. Три года назад Эдуард Петрович даже перенес инфаркт, но держится бойко и даже немного задиристо, как мальчишка.

– Да он у меня такой – вечно юный и непосредственный, а главное – не теряет присутствия духа, – рассказывает Маргарита Августовна. – Когда меня пустили к нему в реанимацию после инфаркта, он был совершенно белый – как простыня. Я сама чуть в обморок не упала. А Эдик посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Невеста моя!»

Помимо оптимизма, сохранять интерес к жизни и философское отношение к проблемам Кошельным помогают хобби. У Маргариты Августовны это любовь к спорту: в молодости она серьезно занималась лыжами и до сих пор с удовольствием смотрит соревнования по биатлону. А Эдуард Петрович всегда был заядлым коллекционером. Что он только ни собирал: и марки, и газеты, и значки, и спичечные этикетки (это увлечение актуально по сей день).

А когда супругам изредка становится грустно, они заводят… раритетный патефон «Малютка», который выпущен в 1959 году (ровесник их брака!), но до сих пор прекрасно работает.

У Кошельных сохранилось несколько десятков грампластинок знаменитых певцов прошлого века, но любимица супругов – Майя Кристалинская, чей чистый голос мгновенно переносит их в счастливую молодость.

Ирина Лебединец

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