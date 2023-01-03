Больницы, аптеки, «скорая»: как получить медицинские услуги без света?

Постоянные обстрелы страны-агрессора привели к тому, что со светом, связью и интернетом возникают значительные перебои. А так как практически вся медицинская система страны перешла на электронную документацию, возникает вопрос: как же во время блэкаута оформить направление, больничный лист или вызвать скорую помощь?

Лекарства продадут по бумажным рецептам

На время военного положения, а также в случае отсутствия света и связи, Минздрав разрешил врачам выписывать «бумажные» рецепты на лекарства по программе «Доступні ліки». Он должен содержать информацию о медицинском учреждении, враче и пациенте. Кроме того, в рецепте обязательно должно быть указано, будет ли препарат полностью бесплатным или придется оплатить какую-то сумму. Один рецепт может быть выписан не более чем на три препарата. На рецепте врач должен поставить свою подпись и печать, а аптека обязана выдать по нему лекарство.

Направления на процедуры без интернета

Если нет интернета, врач, конечно, не сможет выдать пациенту электронное направление на необходимые процедуры или к узкому специалисту. Однако сейчас электронное направление можно заменить бумажным, как раньше. Направление может выдать как семейный врач, так и врач-специалист. Все медицинские учреждения, которые заключили договор с НСЗУ, во время военного положения и блэкаута обязаны принимать пациентов с бумажными направлениями так же, как и с электронными. При внесении в электронную систему данных об услуге врач должен отметить, что выдал бумажное направление. Пациенты с бумажными направлениями имеют право получить бесплатно медицинские услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий.

Оформление больничного листа

Если нет света и невозможно выписать электронный больничный лист, врач может оформить его на бумажном бланке. В случае если бумажных бланков в медучреждении нет, врач, с разрешения руководства, может выписать больничный на листе бумаги по форме, утвержденной Минздравом. Точно так же можно оформить свидетельство о рождении. Кроме того, при отсутствии света и связи врач сможет внести данные в электронную систему здравоохранения позже – в течение пяти рабочих дней после окончания отчетного периода.

Скорая помощь и плановые операции во время блэкаута

Если нет связи, скорую помощь вызвать вряд ли удастся. Чтобы не остаться без медицинской помощи в случае экстренных ситуаций, нужно заранее выяснить, где находится ближайшее медицинское учреждение. Если позволяет состояние здоровья, вы можете обратиться туда самостоятельно. Для тех, чье самочувствие не позволяет ехать в больницу, могут работать резервные номера скорой помощи. Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесской областной госадминистрации, один из таких номеров (093) 487-06-03, правда, там работает автоответчик.

Плановые госпитализации и операции, сообщили в городском департаменте здравоохранения, в Одессе пока проводятся. Но все зависит от текущей ситуации и от обеспечения медицинских учреждений генераторами.

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Фото: РБК-Украина и ТСН