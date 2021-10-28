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Блуждающие в темноте. Что будет, если разбудить лунатика?

Блуждающие в темноте. Что будет, если разбудить лунатика?

Многие дети разговаривают и ходят во сне. Обычно, в подростковом возрасте это проходит. Но некоторые взрослые тоже совершают бессознательные прогулки по ночам.

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Что же делать, если ваш близкий человек бродит по дому во сне и совершает странные действия? Можно ли его будить?

Давайте разберемся, чем опасен лунатизм и что нужно предпринимать в такой ситуации.

Почему люди ходят во сне?

Это пока неизвестно. Как правило, хождения во сне случаются в первые несколько часов после засыпания, когда организм переходит в стадию глубокого сна. В исследовательском центре Клиника Майо подчеркивают, что эпизодические случаи лунатизма часто не сигнализируют о серьезных проблемах и не требуют лечения. Но если прогулки во сне случаются регулярно, то это явно указывает на нарушение сна. Нужно обязательно обратиться к врачу.

Человек может сидеть в постели, открывать холодильник, готовить еду и даже водить автомобиль. Но прогулки по дому в глубоком сне — это самый распространенный вид лунатизма. В исследовательском университете Джона Хопкинса называют следующие симптомы, которые указывают на лунатизм:

  • Разговоры во сне
  • Крики во время сна
  • Необычное поведение, например мочеиспускание в дверном проеме
  • Почти полное отсутствие воспоминаний о ночной прогулке
  • Проблемы с пробуждением после хождения во сне
  • Бурная реакция после пробуждения, агрессия

Лунатизм опасен для человека?

По большому счету, лунатизм безвреден для человека, считает специалист по сну доктор Нэнси Фолдвари-Шефер. Ведь во время ночных прогулок лунатик всего лишь спит. Лишь в некоторых случаях есть вероятность, что человек может причинить вред себе или окружающим. Самые частые проблемы это недосыпание и травмы. Лучше убрать из квартиры все острые или опасные предметы: например, стеклянные вазы или столы с острыми углами.

Есть несколько общих правил, которых стоит придерживаться людям с лунатизмом:

  • Избегать приема снотворного
  • Не употреблять алкоголь и кофеин перед сном
  • Придерживаться режима сна
  • Сообщить всем кто спит в том же доме или комнате о своем лунатизме

Почему люди ходят во сне?

Что делать, если встретил лунатика? Его можно разбудить?

Существует древний миф, что душа покидает тело во время сна. Поэтому раньше лунатиков не будили. Если отбросить рассуждения о душе, то по факту лунатики могут вести себя неадекватно, если их разбудить.

В Стэнфордском Центре медицины сна подчеркивают, что лунатики крайне редко бывают агрессивными во время своей активности. Но если их попытаться разбудить, то они могут растеряться. Из-за дезориентации в пространстве, лунатик, как и любой другой человек, которого разбудили, может стать агрессивным и дать отпор. Поэтому будить такого человека надо очень осторожно, чтобы избежать проблем.

Стоит отметить, что лунатика не так легко разбудить. Многие эксперты, занимающиеся проблемами сна, рекомендуют осторожно увести человека в постель. Скорее всего, утром он ничего не вспомнит.

Оставлять лунатика без присмотра — опасно. Поэтому увести его в постель будет самым безопасным вариантом. После того, как лунатик окажется в своей кровати, его можно начинать аккуратно будить, если это необходимо.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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