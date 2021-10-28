Блуждающие в темноте. Что будет, если разбудить лунатика?

Многие дети разговаривают и ходят во сне. Обычно, в подростковом возрасте это проходит. Но некоторые взрослые тоже совершают бессознательные прогулки по ночам.

Что же делать, если ваш близкий человек бродит по дому во сне и совершает странные действия? Можно ли его будить?

Давайте разберемся, чем опасен лунатизм и что нужно предпринимать в такой ситуации.

Почему люди ходят во сне?

Это пока неизвестно. Как правило, хождения во сне случаются в первые несколько часов после засыпания, когда организм переходит в стадию глубокого сна. В исследовательском центре Клиника Майо подчеркивают, что эпизодические случаи лунатизма часто не сигнализируют о серьезных проблемах и не требуют лечения. Но если прогулки во сне случаются регулярно, то это явно указывает на нарушение сна. Нужно обязательно обратиться к врачу.

Человек может сидеть в постели, открывать холодильник, готовить еду и даже водить автомобиль. Но прогулки по дому в глубоком сне — это самый распространенный вид лунатизма. В исследовательском университете Джона Хопкинса называют следующие симптомы, которые указывают на лунатизм:

Разговоры во сне

Крики во время сна

Необычное поведение, например мочеиспускание в дверном проеме

Почти полное отсутствие воспоминаний о ночной прогулке

Проблемы с пробуждением после хождения во сне

Бурная реакция после пробуждения, агрессия

Лунатизм опасен для человека?

По большому счету, лунатизм безвреден для человека, считает специалист по сну доктор Нэнси Фолдвари-Шефер. Ведь во время ночных прогулок лунатик всего лишь спит. Лишь в некоторых случаях есть вероятность, что человек может причинить вред себе или окружающим. Самые частые проблемы это недосыпание и травмы. Лучше убрать из квартиры все острые или опасные предметы: например, стеклянные вазы или столы с острыми углами.

Есть несколько общих правил, которых стоит придерживаться людям с лунатизмом:

Избегать приема снотворного

Не употреблять алкоголь и кофеин перед сном

Придерживаться режима сна

Сообщить всем кто спит в том же доме или комнате о своем лунатизме

Что делать, если встретил лунатика? Его можно разбудить?

Существует древний миф, что душа покидает тело во время сна. Поэтому раньше лунатиков не будили. Если отбросить рассуждения о душе, то по факту лунатики могут вести себя неадекватно, если их разбудить.

В Стэнфордском Центре медицины сна подчеркивают, что лунатики крайне редко бывают агрессивными во время своей активности. Но если их попытаться разбудить, то они могут растеряться. Из-за дезориентации в пространстве, лунатик, как и любой другой человек, которого разбудили, может стать агрессивным и дать отпор. Поэтому будить такого человека надо очень осторожно, чтобы избежать проблем.

Стоит отметить, что лунатика не так легко разбудить. Многие эксперты, занимающиеся проблемами сна, рекомендуют осторожно увести человека в постель. Скорее всего, утром он ничего не вспомнит.

Оставлять лунатика без присмотра — опасно. Поэтому увести его в постель будет самым безопасным вариантом. После того, как лунатик окажется в своей кровати, его можно начинать аккуратно будить, если это необходимо.

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