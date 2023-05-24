Новости Одессы и Одесской области

В Одессе карты должников за воду снова будут блокировать

В Одессе карты должников за воду снова будут блокировать

В ближайшее время платежные карты почти 3 тысяч одесситов, задолжавших за услуги водоснабжения и водоотведения, будут заблокированы. Об этом сообщает «Инфоксводоканал».

С начала мая 2023 г. начали действовать внесенные изменения в Закон Украины «Об исполнительном производстве», которыми разрешается накладывать арест на платежные карты, расчетные счета и осуществлять списание средств с них для погашения долга.

Законодательство максимально упростило процедуру взыскания долгов за коммунальные услуги. После подачи заявления в суд и вынесения судебного решения проходит всего 5 суток. При этом присутствие самого должника на заседании не обязательно.

В условиях, когда долг потребителей перед «Инфоксводоканалом» превысил астрономические 450 миллионов гривен, юристы предприятия используют все предоставленные законодательством возможности, чтобы задолженность не помешала стабильному водоснабжению города в военное время. Так, ежедневно в суд подаются около 150 заявлений вне зависимости от суммы долга. Только за последнее время около 3500 материалов передано в судебное разбирательство, и этот показатель, к сожалению, растет.

В то же время специалисты Инфоксводоканала призывают одесситов не накапливать долгов, чтобы на кассе магазина не было неожиданных сюрпризов в виде заблокированной карты. В случае финансовых затруднений поставщик услуг всегда готов идти навстречу потребителям и оформить реструктуризацию долга. Для быстрой и безопасной оплаты внедрены все современные услуги дистанционного обслуживания. На сайте предприятия infoxvod.com.ua можно оплатить воду в один клик без регистрации и комиссий, картой любого банка. С помощью чат-ботов в вайбере и телеграмме можно удобно проверить состояние лицевого счета, передать показания и произвести оплату.

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