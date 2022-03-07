Украинцам разрешили пользоваться деньгами с арестованных счетов

Украинцы, на счета которых был наложен арест органами государственной исполнительной службы либо частными исполнителями, могут пользоваться своими средствами. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Соответствующее решение принял Кабмин с целью обеспечения жизнедеятельности населения на период войны принял Кабинет министров.

Вместе с тем, в НБУ предупреждают, что воспользоваться арестованными деньгами можно лишь при условии, что сумма взыскания по исполнительным документам относительно лица, на средства которого был наложен арест, не превышает 100 тыс. гривен.

К тому же, по информации Министерства юстиции, клиент может открыть счет в банке и осуществлять с него расходные операции, даже если изначально в этом финансовом учреждении на его средства был наложен арест.

Такие правила осуществления расчетов будут действовать до окончания военного положения.

«В условиях войны государство не может оставить украинцев без возможности распоряжаться своими деньгами на элементарные жизненные потребности. Просим банки ответственно подойти к этому вопросу и обеспечить такую возможность гражданам, счета которых были заблокированы до войны»,

– отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.