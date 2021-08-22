Прошло уже двадцать лет после ухода Билла Клинтона с поста президента, а он все еще интересен мировой публике.

Роман «равно» импичмент

Упомянув о Билле Клинтоне, невозможно не затронуть тему самого главного скандала в его жизни. Именно 22 года назад весь мир узнал о том, что у президента США были отношения с его 22-летней помощницей Моникой Левински. Конечно же, всяческие любовные связи на стороне президент сначала отрицал, но когда Левински предоставила доказательства, президенту пришлось признать, что имел с ней «неподобающие отношения». Объяснил он это просто: «То, что я совершил, было плохо. Но это не то, когда думаешь, какой самый глупый поступок я могу совершить, и затем совершаешь его. Ты чувствуешь, что еле держишься на ногах: ты выстоял 15 раундов призового боя, а его продлили до 30 раундов. И вот появляется что-то, что может отвлечь тебя на какое-то время. У каждого есть проблемы в жизни, разочарования и страхи. Я делал это, пытаясь справиться с нагрузкой и беспокойством».

Так Клинтон побил свое­образный рекорд и стал вторым президентом США, прошедшим через процесс импичмента. В результате голосования в сенате его оправдали.

Война ради спасения?

Далее любовный скандал Билла Клинтона спровоцировал серьезные слухи в мире политики. Многие поговаривали, что скандал Клинтона и Моники связан с внешнеполитической деятельностью Америки. Люди заметили, что некоторые военные операции 1998 года начинались во время судебных разбирательств Клинтона с любовницей. К примеру, ответная атака после взрыва посольства США в Кении и Танзании наносится в тот же день, когда Левински выступала в суде.

Известная операция «Лиса пустыни» была проведена войсками США и Великобритании в Ираке в то же время, когда проходило слушание по делу об импичменте. Еще одним печальным внешнеполитическим итогом правления Клинтона стала гражданская война в Югославии.

Все свое возьму с собой

В 2001 году служба Билла Клинтона в роли президента подошла к концу. Билл и Хиллари покидали Белый дом с долгами. Свои сбережения они потратили на адвокатов, защищавших президента во время судебных разбирательств с любовницей, а также на то, чтобы оплачивать кредиты за дом и образование их дочери Челси. Хотя поговаривают, что чета оставила госсулужбу с миллионом долларов в кармане, которые якобы заработали в качестве гонораров за публичные выступления. Но и на этом скандалы не закончились.

После переезда из Белого дома Клинтоны якобы вывезли с собой государственное имущество – мебель, которую якобы подарили Клинтону. Тогда возник вопрос – Клинтону как президенту или как обычному гражданину? В первом случае мебель должна принадлежать Белому дому, во втором – может остаться у бывшего главы государства. После того как разгорелся скандал, Клинтоны заявили о готовности заплатить 86 тысяч долларов за половину вещей.

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Любимчик американцев

Несмотря на все те скандалы, он до сих пор вызывает наибольшее восхищение американцев из всех президентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса: к нему с симпатией относятся 42 процента американцев. Президент сумел за восемь лет поднять экономику в Америке, увеличить ВВП и создать миллион рабочих мест. Клинтон предусмотрительно ратовал за компьютеризацию общества, а также настаивал на инвестициях в образование и здравоохранение. Также его «фишкой» стала реформа, которая позволила нищим американцам получать денежные пособия.

Из уст свидетелей

В 2016 году в Америке вышла откровенная книга экс-ох­ранника Белого дома Гэри Бирна «Кризис характера». В ней бывший сотрудник секретной службы рассказывает о близких отношениях президента с другими женщинами и о непростом характере Хиллари, которая однажды, устав от измен супруга, поставила ему синяк под глазом. Прессе тогда пришлось сказать, что у Клинтона аллергия на кофе.

Справка «ОЖ»:

Родился 19 августа 1946 года.

Вошел в тройку самых молодых президентов в истории США.

В 2004 году выпустил автобиографию «Моя жизнь».

Сейчас выступает на политических дебатах и занимается благотворительным фондом, который содержит вместе со своей супругой и бывшим кандидатом в президенты Хиллари Клинтон.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: usa-info.com.ua, golosameriki.com, bbc.com

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