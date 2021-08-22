Новости Одессы и Одесской области

Билл Клинтон: изменял жене, попадал в скандалы и остался любимчиком американцев

Билл Клинтон: изменял жене, попадал в скандалы и остался любимчиком американцев

Политический деятель Билл Клинтон известен современной истории не только как 42-й президент США, а как главное лицо многих нашумевших скандалов.

Прошло уже двадцать лет после ухода Билла Клинтона с поста президента, а он все еще интересен мировой публике.

Роман «равно» импичмент

Упомянув о Билле Клинтоне, невозможно не затронуть тему самого главного скандала в его жизни. Именно 22 года назад весь мир узнал о том, что у президента США были отношения с его 22-летней помощницей Моникой Левински. Конечно же, всяческие любовные связи на стороне президент сначала отрицал, но когда Левински предоставила доказательства, президенту пришлось признать, что имел с ней «неподобающие отношения». Объяснил он это просто: «То, что я совершил, было плохо. Но это не то, когда думаешь, какой самый глупый поступок я могу совершить, и затем совершаешь его. Ты чувствуешь, что еле держишься на ногах: ты выстоял 15 раундов призового боя, а его продлили до 30 раундов. И вот появляется что-то, что может отвлечь тебя на какое-то время. У каждого есть проблемы в жизни, разочарования и страхи. Я делал это, пытаясь справиться с нагрузкой и беспокойством».

Клинтон

Так Клинтон побил свое­образный рекорд и стал вторым президентом США, прошедшим через процесс импичмента. В результате голосования в сенате его оправдали.

Война ради спасения?

Далее любовный скандал Билла Клинтона спровоцировал серьезные слухи в мире политики. Многие поговаривали, что скандал Клинтона и Моники связан с внешнеполитической деятельностью Америки. Люди заметили, что некоторые военные операции 1998 года начинались во время судебных разбирательств Клинтона с любовницей. К примеру, ответная атака после взрыва посольства США в Кении и Танзании наносится в тот же день, когда Левински выступала в суде.

Билл Клинтон

Известная операция «Лиса пустыни» была проведена войсками США и Великобритании в Ираке в то же время, когда проходило слушание по делу об импичменте. Еще одним печальным внешнеполитическим итогом правления Клинтона стала гражданская война в Югославии.

Все свое возьму с собой

В 2001 году служба Билла Клинтона в роли президента подошла к концу. Билл и Хиллари покидали Белый дом с долгами. Свои сбережения они потратили на адвокатов, защищавших президента во время судебных разбирательств с любовницей, а также на то, чтобы оплачивать кредиты за дом и образование их дочери Челси. Хотя  поговаривают, что чета оставила госсулужбу с миллионом долларов в кармане, которые якобы заработали в качестве гонораров за публичные выступления. Но и на этом скандалы не закончились.

Клинтон

После переезда из Белого дома Клинтоны якобы вывезли с собой государственное имущество – мебель, которую якобы подарили Клинтону. Тогда возник вопрос – Клинтону как президенту или как обычному гражданину? В первом случае мебель должна принадлежать Белому дому, во втором – может остаться у бывшего главы государства. После того как разгорелся скандал, Клинтоны заявили о готовности заплатить 86 тысяч долларов за половину вещей.

Ранее мы рассказывали о звезде мировой музыки Мирей Матье.

Любимчик американцев

Билл Клинтон

Несмотря на все те скандалы, он до сих пор вызывает наибольшее восхищение американцев из всех президентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса: к нему с симпатией относятся 42 процента американцев. Президент сумел за восемь лет поднять экономику в Америке, увеличить ВВП и создать миллион рабочих мест. Клинтон предусмотрительно ратовал за компьютеризацию общества, а также настаивал на инвестициях в образование и здравоохранение. Также его «фишкой» стала реформа, которая позволила нищим американцам получать денежные пособия.

Из уст свидетелей

В 2016 году в Америке вышла откровенная книга экс-ох­ранника Белого дома Гэри Бирна «Кризис характера». В ней бывший сотрудник секретной службы рассказывает о близких отношениях президента с другими женщинами и о непростом характере Хиллари, которая однажды, устав от измен супруга, поставила ему синяк под глазом. Прессе тогда пришлось сказать, что у Клинтона аллергия на кофе.

Справка «ОЖ»:

  • Родился 19 августа 1946 года.
  • Вошел в тройку самых молодых президентов в истории США.
  • В 2004 году выпустил автобиографию «Моя жизнь».
  • Сейчас выступает на политических дебатах и занимается благотворительным фондом, который содержит вместе со своей супругой и бывшим кандидатом в президенты Хиллари Клинтон.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: usa-info.com.ua, golosameriki.com, bbc.com

Ранее мы рассказывали о Сергее Писаренко – как он шутит, преподает и может «дать сдачи».

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить