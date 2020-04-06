Безопасный карантин: как вести себя в очереди в аптеках и магазинах?

Сегодня карантин прочно вошел в нашу жизнь. И нам нужно научиться простым правилам его проведения, чтобы этот период закончился для нас благоприятно. Медики и власти твердят: карантин — не каникулы и не отпуск. Поэтому, в первую очередь, нужно оставаться дома, а при выходе в общественные места — строго придерживаться ряда правил.