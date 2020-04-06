Безопасный карантин: как вести себя в очереди в аптеках и магазинах?

Сегодня карантин прочно вошел в нашу жизнь. И нам нужно научиться простым правилам его проведения, чтобы этот период закончился для нас благоприятно. Медики и власти твердят: карантин — не каникулы и не отпуск. Поэтому, в первую очередь, нужно оставаться дома, а при выходе в общественные места — строго придерживаться ряда правил.
В продуктовых магазинах и аптеках одесситам рекомендуют:
- ходить в супермаркет или аптеку, когда там меньше всего людей — рано утром или ночью;
- соблюдать дистанцию 1-1,5 м с другими покупателями;
- отказаться от очередей внутри магазина или аптека — лучше зайти позже или в другой магазин;
- носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки;
- использовать антисептики во время входа и выхода из помещения;
- меньше касаться посторонних предметов;
- не подходить к продавцу очень близко;
- после покупок тщательно мыть и дезинфицировать руки;
- мыть руки после контакта с деньгами, товарами, дверными ручками.
Собственникам и сотрудникам аптек и продуктовых магазинов рекомендуют:
- ограничить количество человек внутри. В торговых помещениях малой площади ограничить количество посетителей до 10 человек;
- обеспечить наличие антисептиков (санитайзеров) для клиентов;
- контролировать соблюдение дистанции в очереди на кассу. Возможно использование цветных линий на полу.
- сотрудники должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки) и каждый час дезинфицировать свое рабочее место;
- постоянно контролировать состояние здоровья сотрудников, трижды в день измерять температуру и при малейших признаках плохого самочувствия отправлять их домой.
Фото: news24-7
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