Отключение мобильной связи во время воздушных тревог: правда или вымысел?

По состоянию на сейчас никаких официальных сообщений, а именно: постановлений Кабинета министров, профильных ведомств Украины и т.д., которые бы сообщали о каких-либо ограничениях мобильной связи во время воздушной тревоги, не было принято и напечатано.

Все информационные сообщения по этому поводу являются субъективными мнениями отдельных депутатов, экспертов по связи, представителей Сил обороны и тому подобное. Кроме того, традиционно много сообщений по этой теме в тг-каналах, группах в Вайбере и т.д., которые преимущественно не имеют авторства и ссылок на официальные источники.

Сообщение в домовом чате

Сейчас возможность и алгоритм ограничения мобильных услуг пока обсуждаются. Так, в начале июня состоялось заседание одного из подкомитетов Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на повестке дня которого анализировали данные о работе вражеских БПЛА посредством использования инфраструктуры украинских мобильных операторов. Представители Сил обороны, разведывательных структур и операторов мобильной связи на самом деле рассматривали возможность временного (на время воздушной тревоги) локального отключения мобильной связи. Однако никаких сообщений о принятых решениях пока не обнародовано.

Сообщение Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в фейсбуке

Зачем российским БПЛА украинская сим-карта?

В ноябре 2023 года на фрагменте российского БПЛА обнаружили украинскую сим-карту. С тех пор специалисты исследуют: чем именно использование нашеймобильной связи может помочь врагу. Единственное, что известно точно, — с помощью мобильного интернета (GPRS) операторы БПЛА могут передавать операторам свои данные (скорость, высоту полета, любые координаты), что позволяет врагу координировать действия для более точных попаданий и в дальнейшем. А вот помогает ли мобильная связь дистанционно управлять БПЛА и корректировать удары в режиме реального времени — мнения специалистов не тождественны. Могут ли россияне ориентироваться с помощью именно мобильной связи в украинском небе — мнения также расходятся, ведь дроны могут осуществлять пролет там, где нет мобильного покрытия или оно недостаточно. В этом случае БПЛА могут ориентироваться, например, с помощью спутниковой связи. Кроме того, постоянное совершенствование врагом своих БПЛА готовит для наших специалистов новые технические «сюрпризы». Несмотря на различные, иногда противоположные заявления, специалисты единодушны в одном — временное отключение именно мобильных данных может иметь положительный эффект. В общем, информация о блокировке мобильной связи, размещенная в открытых источниках, часто противоречива, поэтому мы обратились за разъяснениями к Геннадию Сульдину, руководителю известной в Одессе группы «Технари».

Справка «ОЖ»

Волонтерская группа «Технари» была создана в марте 2022 года. Участники группы разработали немало проектов, которые помогают ВСУ защищать наше небо от вражеских атак. Они также являются разработчиками приложения «еППО» и приложения «Флюгер», предназначенного для предупреждения о воздушных угрозах.

Мнение эксперта: кто и почему говорит об отключении мобильной связи

— Я обеспокоен и разъярен одновременно, ведь чиновники и депутаты озвучивают собственные мысли, совершенно не думая об информационной гигиене, — отмечает господин Геннадий. — Пока данный вопрос не приобрел экспертности, он только изучается, и, по понятным причинам, все его техническое обоснование выносить на всеобщее обозрение нецелесообразно.

Геннадий Сульдин

— Сейчас россияне используют спутники, с помощью которых можно управлять шахедами. Кроме того, враг может запускать дроны-ретрансляторы вроде «орланов», которые могут находиться на высоте около шести километров и откуда транслировать сигнал.

С другой стороны, ограничение работы мобильных операторов в Украине, безусловно, может помешать обмену данными БПЛА.

— Согласно моим знаниям и опыту, чтобы ограничить осуществление шахедами любого бортового обмена информацией, совершенно не нужно блокировать мобильную связь, достаточно отключить передачу данных, так называемый GPRS. То есть возможность совершать звонки голосом можно оставить. А отсутствие мобильного интернета, по моему мнению, — небольшая плата за уменьшение опасности.

Отключают ли связь в других странах?

Некоторые страны прибегали к практике ограничения работы мобильных операторов. Такой шаг в свое время осуществляли в Израиле, однако он оказался не слишком эффективным по борьбе с вражескими воздушными целями и был отменен.

В Российской Федерации в этом году перед мероприятиями к 9 мая начали блокировать мобильную связь и интернет, аргументируя это «усиленными мерами безопасности». Подобное россияне применяли в разные периоды и на временно оккупированных территориях Украины, однако ограничить полностью деятельность воздушных целей с помощью такого решения не удалось.

Что волнует людей?

«ОЖ» недавно провел опрос, в котором одесситы высказывались за или против блокировки мобильной связи и мобильного интернета во время воздушных тревог. Мнения жителей города оказались полярными: часть опрошенных не понимают, как ограничение работы мобильных операторов может повлиять на блокировку БПЛА, другие считают отсутствие связи небольшой платой за возможность подавить вражеские БПЛА. Основные опасения горожан сосредоточены на отсутствии связи с экстренными службами и родными во время воздушных тревог. Также их смущает, что будет отсутствовать актуальная информация о направлении движения вражеских объектов в случае блокировки интернета.

Как будет работать скорая в случае отсутствия мобильной связи

Как сообщили «ОЖ» в пресс-службе Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Центр), какой-либо информации об изменении порядка работы на случай отключения мобильной связи во время воздушной тревоги не поступало. Однако потенциальное отсутствие мобильной связи могло бы помешать коммуникации между экипажами скорых и диспетчерской службой. К счастью, такой проблемы не возникнет. В конце мая благодаря благотворительному фонду и областной власти Центр получил альтернативные средства связи — 200 раций. Это жизненно необходимое оборудование уже было успешно протестировано между диспетчерской и выездными бригадами. Этого количества раций достаточно для слаженной работы Центра.

Как оставаться на связи в случае отключения мобильных: альтернативные средства связи и доступа к интернету

В случае, если решение выключать локально (в течение маршрута вражеских воздушных целей) украинских мобильных операторов во время тревоги будет принято, возможность связи и пользования интернетом все равно будет оставаться.

Поддерживать связь можно с помощью:

Стационарных телефонов (предварительно выясните, где находится ближайший!)

недостатки: небольшое количество стационарных телефонов;

преимущества: надежность, возможность соединения при отсутствии питания;

Радиостанций

недостатки: ограничение расстояния для связи (не более 10-12 км), очень малое количество пользователей;

преимущества: мобильность, в случае установки соответствующей частоты можно слушать эфир экстренных служб, наличие в некоторых моделях радиостанций FM позволяет прослушивание актуальных новостей;

Спутниковых телефонов

недостатки: высокая стоимость как самого телефона, так и стартового пакета;

преимущество: независимость от наземных коммуникаций.

Будет ли работать домашний интернет?

В более выгодной позиции окажутся владельцы проводного интернета, Wi-Fi вам в помощь. Лучше, если вы выберете провайдера, использующего технологию высокоскоростной передачи данных через оптоволоконный кабель, тогда и отключение электропитания не лишит вас интернета.

Доступными будут и разговоры с помощью мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram) при условии подключения к сети Wi-Fi.

*****

А пока мы находимся в ожидании решения соответствующих органов по ограничению работы мобильных операторов в случае объявления воздушной опасности, не лишним будет напомнить, что в этот момент следует находиться в укрытии. Это защитит нас от атак вражеских БПЛА лучше, чем отслеживание их движения и направления с помощью интернет-ресурсов во время пребывания дома.

Читайте также: