Без таблеток і хімії: відновлення травлення за порадою лікаря-терапевта

Не треба таблеток

До характерних симптомів тимчасового (функціонального) порушення перетравлення їжі належать печія, відрижка, гіркота в роті, постійне відчуття переповненості шлунка, здуття та метеоризм, болі та печіння у верхній частині живота, аномально швидке насичення під час їди. Також можуть спостерігатися головний біль, набряклість, зниження працездатності, погіршення сну.

Щоб позбутися всіх цих неприємностей, не поспішайте жменями пити ферментні та жовчогінні препарати, сорбенти та гепатопротектори, спробуйте просто змінити режим харчування і спосіб життя.

Відновлюємо роботу шлунка

Щоб відновити мікрофлору, нормалізувати функції шлунка та кишківника:

тимчасово повністю виключіть із раціону “шкідливу” їжу: фастфуд, кондитерські вироби, здобу, ковбаси, консерви, паштети, сосиски, майонез, кетчуп, жирне м’ясо, вершкове масло, смажені та гострі страви, копченості, маринади;

відмовтеся від міцної кави та чорного чаю;

їжте більше клітковини і білків (овочів, фруктів, зелені, цільнозернових продуктів, риби, нежирної молочки, м’яса птиці без шкіри, яєць), додайте в раціон горіхи, авокадо, лляну олію;

включіть у меню ферментовані продукти – це будь-які квашені овочі, чайний гриб, соєвий соус, “живі” йогурти, хліб на заквасці (такі продукти поліпшують засвоєння корисних речовин, виводять токсини, знижують рівень поганого холестерину);

готуйте на пару, варіть, тушкуйте або запікайте без додаткового жиру – ці способи приготування вважаються максимально щадними для слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Також корисні легкі перші страви: овочеві та рибні бульйони, супи-пюре.

Розганяємо метаболізм

Незрозуміла слабкість і втома може бути пов’язана з уповільненням обміну речовин, а відповідно, порушенням складного процесу отримання організмом енергії з їжі та води. Щоб швидко і безпечно розігнати метаболізм:

не пропускайте сніданок, їжте невеликими порціями 5-6 разів на день, приблизно в один і той самий час;

зведіть до мінімуму вживання солі та цукру;

харчуйтеся різноманітно і збалансовано: щодня в раціоні мають бути білки, складні вуглеводи, корисні жири, фрукти та овочі;

їжте фрукти не на десерт, а між прийомами їжі;

пийте більше води (до двох літрів на день) для забезпечення нормальної роботи шлунка і кишечника; першу склянку пийте відразу після пробудження, перед сніданком;

будьте фізично активні: обов’язково робіть зарядку, більше ходіть пішки.

Профілактика веганством

Для розвантаження організму дуже корисно раз на тиждень проводити день на основі веганської дієти – тобто виключивши продукти тваринного походження. При цьому можна їсти злаки, бобові, насіння і горіхи, рослинні олії, овочі та фрукти, рослинні замінники м’ясних і молочних продуктів. Дієтологи радять проводити такі розвантажувальні дні на постійній основі.

Коли йти до лікаря?

Якщо через 7-10 днів правильного способу життя і раціонального харчування ваше самопочуття не нормалізувалося і дискомфорт у животі не зник, необхідно звернутися по допомогу до сімейного лікаря або гастроентеролога, щоб унеможливити запальний процес або загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.