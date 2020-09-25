Без поводка и намордника: как одесситы выгуливают своих питомцев? (фото)

В Одессе владельцы собак массово нарушают правила выгула животных – это часто становится причиной для различных конфликтов. «Одесская жизнь» выясняла, как хозяева собак следят за своими питомцами в местах скопления людей.

С 2008 года в Одессе установлены соответствующие правила выгула собак, за нарушения которых придусмотрена административная ответственность и штрафы.

Владельцам запрещается выгуливать животных без поводков, а потенциально опасных пород — и без намордника. Это касается пляжей, бульваров, скверов, мест общего пользования и массового отдыха, которые не оборудованы специальными местами для выгула. Но большинство граждан умело обходят эти правила, зачастую ссылаясь на безопасность своего питомца. Поводки есть практически у всех, но намордников на собаках (потенциально опасных пород – именно их касаются правила об обязательном ношении) за целый день наших наблюдений мы не не увидели ни на одном животном.

«Каждый день гуляю здесь со своими любимцами. Согласен, что намордник будет не лишним, но до этого курьёзов не возникало», — комментирует владелец собаки Олег Моренко.

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Ранее мы сообщали, что в одном из одесских дворов мужчина получил ножевое ранение за выгул собаки без намордника.