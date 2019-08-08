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Новости Одессы и Одесской области

Одесситов зовут на шоколадно-мыльную выставку крымской художницы

Одесситов зовут на шоколадно-мыльную выставку крымской художницы

Это своеобразный перформанс, который называется “Моя кожа – мое дело”. Он проходит в городском художественном музее. Посетить можно до 30 августа.

Автор экспонатов – художница из Крыма Мария Куликовская. Она их создала в соавторстве с супругом Олегом Винниченком.

Шедевры не вписываются в рамки привычного представления о классическом искусстве. Прежде всего, из-за не совсем обычного сырья, из которого мастерица их создает. Есть, к примеру, фигуры из шоколада, парафина, эпоксидной смолы и гипса.

Некоторые женские силуэты Мария слепила из мыла. Как пояснила художница, так она хотела показать, насколько женщина бывает уязвимой.

Автор необычных работ рассказала, что для ее творчества подходит не всякое мыло. Она берет только баллистическое шведского производства, так как его плотность схожа со структурой тела человека. Такое еще используют, когда тестируют оружие.

Где: Одесский художественный музей, ул. Софиевская, 5а.

Почем: вход – 50 грн.

Фото: Odessa.online

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