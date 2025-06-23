Судя по количеству букетов в руках зрителей, цветочные магазины сделали месячную выручку.

Коллектив действительно огромный — от малышей, которые еще путают правую и левую ногу, до выпускников, которые завораживают грацией и вдохновением.

Этот год особенный: осенью «Конфетти» будут праздновать тридцать лет. Представьте: целых три десятилетия детей превращали из неугомонных непосед в изящных танцоров. У истоков ансамбля стояла легендарная Ирина Железова, которая обладала магическим даром. Результат этой магии: некоторые выпускники «Конфетти» сегодня выступают на сценах одесских театров и даже за рубежом.

Сейчас дело Ирины Железовой продолжают ее воспитанницы — Татьяна Нужная, Ирина Вигирчук и Марина Седова. Они не просто учат детей танцевать, но и путешествуют вместе. Даже война этому не помешала. В этом году юные ренийцы покорили Карпаты на фестивале «Дивоцвет». И вернулись домой с чемоданами впечатлений и с тремя наградами, включая гран-при за постановку «Бессарабская сюита». Представьте: дети из Придунавья приехали в Карпаты и так ярко рассказали жителям о своем многонациональном крае, что те просто ахнули от восторга.

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