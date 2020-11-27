27 ноября 1947 года в Одессе родился писатель, сценарист, драматург и телеведущий Григорий Остер. Его родители познакомились, когда отец Остера служил матросом на катере-тральщике, а мать училась в Одесском университете.
Детство будущий писатель провел в Ялте, причем уже тогда увлекался поэзией и писал стихи. Как рассказывал сам писатель, он был не очень послушным ребенком. Например, еще в первом классе они с другом как-то сорвали урок во всей школе, повесив над входом в здание дохлую кошку. После этого хулиганам влетело сначала на педсовете, а затем дома.
После школы Остер служил на Северном флоте, а вернувшись, поступил в Литературный институт в Москве. Учился он на заочном отделении, а по ночам работал сторожем в ялтинском музее «Поляна сказок». Писать для детей Остер стал, чтобы подработать, однако это занятие ему понравилось.
Первая книга писателя, которая принесла ему известность, называлась «Как хорошо дарить подарки», именно в ней появились Удав, Слоненок, Попугай и Мартышка. Позже Григорий Остер написал сценарии к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котенок по имени Гав», а самым известным его детским произведением стала книга «Вредные советы». Не менее известны и шутливые учебники по математике и физике, которые сам писатель называет «ненаглядными пособиями». В отличие от школьных, они никогда не отобьют у ребенка желание осваивать точные науки.
Произведения Григория Остера пользуются популярностью, по ним ставят спектакли, снимают фильмы, а сам писатель продолжает сочинять книги для детей и взрослых.
Ироничные советы от Григория Остера
- Не требуйте от ребенка невозможного. Сначала сами попробуйте доесть эту кашу.
- Перед сном читайте ребенку не сказки, а нотации. Так он гораздо быстрее заснет.
- Объясните своему ребенку, что он должен научиться вести себя скромно и прилично, чтобы никто не догадался о его истинных намерениях.
Источники: grad.ua, Википедия.