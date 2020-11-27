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Автор “Вредных советов” Григорий Остер родился в Одессе

Автор “Вредных советов” Григорий Остер родился в Одессе

27 ноября 1947 года в Одессе родился писатель, сценарист, драматург и телеведущий Григорий Остер. Его родители познакомились, когда отец Остера служил матросом на катере-тральщике, а мать училась в Одесском университете.

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Детство будущий писатель провел в Ялте, причем уже тогда увлекался поэзией и писал стихи. Как рассказывал сам писатель, он был не очень послушным ребенком. Например, еще в первом классе они с другом как-то сорвали урок во всей школе, повесив над входом в здание дохлую кошку. После этого хулиганам влетело сначала на педсовете, а затем дома.

После школы Остер служил на Северном флоте, а вернувшись, поступил в Литературный институт в Москве. Учился он на заочном отделении, а по ночам работал сторожем в ялтинском музее «Поляна сказок». Писать для детей Остер стал, чтобы подработать, однако это занятие ему понравилось.

григорий остер книги

Первая книга писателя, которая принесла ему известность, называлась «Как хорошо дарить подарки», именно в ней появились Удав, Слоненок, Попугай и Мартышка. Позже Григорий Остер написал сценарии к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котенок по имени Гав», а самым известным его детским произведением стала книга «Вредные советы». Не менее известны и шутливые учебники по математике и физике, которые сам писатель называет «ненаглядными пособиями». В отличие от школьных, они никогда не отобьют у ребенка желание осваивать точные науки.

Произведения Григория Остера пользуются популярностью, по ним ставят спектакли, снимают фильмы, а сам писатель продолжает сочинять книги для детей и взрослых.

Ироничные советы от Григория Остера

  • Не требуйте от ребенка невозможного. Сначала сами попробуйте доесть эту кашу.
  • Перед сном читайте ребенку не сказки, а нотации. Так он гораздо быстрее заснет.
  • Объясните своему ребенку, что он должен научиться вести себя скромно и прилично, чтобы никто не догадался о его истинных намерениях.

Источники: grad.ua, Википедия.

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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