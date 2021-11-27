Александр Масляков: 60 лет в эфире и вечный КВН

Александр Масляков – бессменный ведущий и президент «Клуба веселых и находчивых». За время существования клуба ему удалось не только стать частью легендарной юмористической программы, но возродить ее и сделать нашей историей.

Когда 8 ноября 1961 года в эфир вышел первый выпуск КВНа, никто не думал, что это будет навсегда… Как это было, вспоминаем вместе с Александром Масляковым.

«Ее величество судьба пригласила меня на телевидение»

Александр Масляков занимался самодеятельностью еще со школы, но о сцене не мечтал. Молодой человек планировал стать инженером, тогда это считалось престижной профессией: «Ее величество судьба пригласила меня на телевидение. Я мог бы быть инженером, окончившим замечательный вуз, – Московский институт инженеров транспорта. Работал бы энергетиком и от той жизни получал бы какие-то удовольствия. Но судьба подарила шанс». Когда Александр, будучи студентом четвертого курса, согласился стать соведущим в «Клубе веселых и находчивых», он прославился на всю страну.

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«Я нормальный человек»

Как-то в интервью Александр Масляков сказал: «Смеяться – моя работа». Кроме КВНа он вел и продолжает вести множество других программ. Хотя за ним и закреплен статус «бессменного ведущего КВН», Александр считает себя «нормальным человеком».

И несмотря на свой почтенный возраст, не собирается покидать сцену – чувствует он себя прекрасно. Что касается КВНа, это не только его работа, но и семейное дело. Здесь он познакомился со своей женой Светланой. В 1980 году у них родился сын Александр Масляков-младший, который продолжил семейную традицию и тоже стал ведущим КВН. А теперь на экранах можно увидеть и внучку Таисию – с 2017 года она ведущая детского КВН.

В 2016 году Александр Васильевич выпустил книгу «КВН – жив! Самая полная энциклопедия», куда включил описание событий из истории «Клуба веселых и находчивых», смешные случаи, закулисные байки, рассказы о членах жюри и популярные шутки.

А вы помните…

Более десяти лет Александр Масляков вел игры Украинской лиги КВН: «Впервые я попал в Киев еще в молодости, это было в 60-х годах. Меня пригласили на съемки художественного фильма о телевидении. Мы были уже популярные, поэтому Штепсель и Тарапунька, которые играли главные роли в фильме, нас и позвали. В свободное от работы время дочь Ефима Березина (Штепселя) проводила нам экскурсии». К тому же, с момента возрождения КВНа и до начала двухтысячных годов, в играх участвовало очень много украинских команд: «Был такой период, когда в КВНе было очень много Украины: Харьков, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Львов, Киев, Одесса. Тогда замечательно играли все…».

Шутки об Александре Маслякове

Кто смотрел КВН, знает, что у игроков обязательным ритуалом была шутка, адресованная ведущему. Вот одна из самых популярных: «Когда Александр Васильевич выходит дома на балкон, дети во дворе волей-неволей начинают играть в КВН». Кстати, несмотря на то, что ведущему 80 лет, он все еще активно ведет передачи и, конечно же, игры КВН.

Когда закроют КВН?

Однажды Александру Васильевичу задали интересный вопрос о том, без чего или кого он не представляет КВНа, на что ведущий ответил: «Без чувства юмора как у участников, так и у зрителей и членов жюри. Если оно начнет иссякать, пора проект закрывать». Но если вспомнить, то в 1971 году КГБ передачу закрыл, поскольку команды часто иронизировали над советской идеологией. Возрождение КВНа случилось во времена перестройки в 1986 году благодаря Маслякову.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: kvn.ru, aif.by, gordonua.com, starhit.ru

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