27 февраля Татьяна Догилева отмечает день рождения – ей исполняется 64 года. Актриса, сыгравшая главную героиню в таких кинолентах, как «Покровские ворота», «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты», «Афганский излом», «Люба, дети и завод», и по сей день много снимается. Большинство ее ролей – это характерные героини. При этом Татьяна Анатольевна старается экспериментировать с амплуа, выбирая роли как в комедиях, так и в драмах.

Мое время давно закончилось, а в новом – другие правила

И люди другие. Перестройка лишила многих актеров моего поколения ролей и отправила «за борт». Потом выясняется: можно жить и без кино – появилась антреприза. Позже начали снимать телесериалы и присылать сценарии с характерными, но несколько однообразными ролями. Посмеиваешься, однако охотно играешь все, что предлагают. Через какое-то время удовольствие исчезает, уходит и здоровье. От этого страдает и качество. А ведь меня учили: если выходишь на съемочную площадку или на сцену, так сообщи зрителям что-то своей ролью. Сегодня установка иная…

Мне вообще везло с партнерами в кино!

Один лучше другого. С кем я только не снималась. С Мироновым, Филатовым вообще приходилось играть в любовных сценах… Режиссер сказал – значит, надо. Я не очень понимаю, когда говорят: «Я не хочу раздеваться!». Значит, в фигуре какие-то изъяны. Вообще считаю подобные сцены частью профессии. У меня было не так уж много постельных сцен. И это было такое стыдливое ерзанье и целование. Но все равно было как-то неловко, когда вся съемочная группа у монитора наблюдала.

Тема депрессии, к сожалению, близка многим

Люди часто звонят мне, просят подсказать, как найти доктора, дать практические советы, которые помогут предотвратить беду. Я с удовольствием даю эти советы. Очень важно прислушиваться к себе, не позволять переутомляться эмоционально. Нам все кажется, что мы справимся, но, увы. Я бы советовала не стесняться и рассказывать об этом друзьям. Главное, не замыкаться. Так произошло и со мной: когда я была в упадке, друзья активно подключались к моей проблеме. Именно друзья!

Всю жизнь мне приходилось голодать

Сидела на диетах ради съемок. Трепетала от каждого лишнего килограмма. И пластическую операцию – подтяжку лица – я сделала из тех же соображений. Возраста как такового я никогда не боялась – это, наверное, только красавицы боятся, потому что не знают, как можно жить, не будучи божественно красивой. Но я никогда не считала себя красавицей. Мне просто нужна была возможность лишние десять лет поиграть те роли, которые соответствовали внутреннему ощущению. Теперь ощущение изменилось, я уже не хочу играть молодые роли. Мне больше незачем истязать себя.

Татьяна Догилева в роли режиссера

Татьяна Догилева не только талантливая актриса, но и режиссер. Первый ее режиссерский опыт – постановка спектакля «Лунный свет, медовый месяц» в 1998 году. Затем были «Не отрекаются любя…» и «Московские страсти». В 2007-м актриса представила дебютную работу в кино – фильм «Лера», а спустя 8 лет – короткометражку «Горизонты».

Источники: segodnya.ua, bulvar.com.ua, tv.ua

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