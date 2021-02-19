По-настоящему Владимир Горянский стал знаменит почти 20 лет назад, после выхода одного из первых украинских сериалов «День рождения Буржуя». Свою роль он сыграл настолько ярко, что по сей день актера иногда называют «Костик-психиатр». Сейчас Владимир Горянский один из ведущих украинских актеров – он успешно снимается в кино, играет в театре и преподает.

«Онлайн-спектакль – полная глупость»

Разве кто-то будет смотреть, тратить время на онлайн-спекталь, если можно в интернете найти фильм и смотреть его, когда удобно? Театр – это живое общение, живой зритель и живые артисты, это обмен энергиями здесь и сейчас, это эмоции здесь и сейчас именно в зале. Онлайн-концерты и онлайн-спектакли – это суррогат живого взаимодействия. Например, на концерте или на представлении вы не можете, как дома, отвлечься от действа и пойти, к примеру, на кухню готовить еду. Дома нет атмосферы зала, стадиона, театра – все другое.

«Карантинный период – это творческий отпуск»

Я думаю, это прекрасная возможность для творческих людей сойти с гонки за ролями, деньгами, зрителем. Для актеров это время – прекрасная возможность отдохнуть от игры и зрителя. Наверное, здесь уместна аналогия с холодильником. Его иногда нужно размораживать, потому как если этого не делать, продукты начинают портиться. Карантин – это время подумать, что ты будешь делать и интересно ли это тебе вообще, а не паниковать в социальных сетях и не надоедать людям своими постами, нагоняющими страх.

«К бездарностям я безразличен, к талантам – строг»

Уже несколько лет я преподаю студентам. Среди них много бывает случайных – тех, кто просто пришел получить диплом и уйти. Таким я сказал: если не хотите учиться, можете не приходить на занятия. Я хочу отдавать свое время и опыт тем, кто хочет в этой жизни чего-то добиться. Остальные меня не интересуют. Иногда молодежь не понимает, каким талантом обладает. Всем Бог дал по-разному: кому-то – больше, кому-то – меньше. Моя задача – вытащить из них все данное Богом.

«Я бы принял законопроект о процедуре отзыва депутатов»

Еще со времен Леонида Кучмы меня зовут в политические партии. Сейчас мои критерии достаточно высоки. Потому что ну никак мы не можем привести в парламент людей мудрых, глубоких, честных. Должна быть возможность отозвать депутата, чтобы он понимал, что на

его место всегда могут выбрать другого. Тогда будет результат. Общество не должно быть заложником. Прошел год – ничего не сделано? До свидания!

«Искусство стало моей отдушиной»

Я родился в шахтерском городке Стаханове Луганской области. С малых лет видел, какой адский труд у шахтеров. Отец работал в забое, каждый день спускался под землю. Мама всякий раз, провожая его, боялась и не была уверена, вернется ли он домой. Жизнь была тяжелой, поэтому для меня настоящей отдушиной стал драматический кружок. Буквально каждый день я погружался в совершенно другой мир. Мы давали концерты, нам аплодировали, чем-то угощали, и мы чувствовали себя настоящими артистами.

Владимир Горянский в кино

«День рождения Буржуя» (1999, 2001 год).

«Ефросинья» (2010 год).

«Последний москаль» (2015 год).

«По законам военного времени» (2015 год).

«Слуга народа» (2015-2019 годы).

«Копы в работе» (2018 год).

«Сувенир из Одессы» (2018 год).

«Ничто не случается дважды» (2018 год).

«11 детей из Моршина» (2019 год).

«Великі Вуйки» (2019 год).

«Сказка мельника» (2020 год).

Источники: karavan.ua, ivona.bigmir.net, kp.ua, fakty.ua

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