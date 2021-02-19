В советское время актриса Алла Ларионова была кумиром многомиллионной страны. Ее приглашали сниматься как отечественные, так и зарубежные режиссеры, а фильмы с ее участием собирали очереди у билетных касс. 19 февраля актриса отметила бы свой 90-й день рождения.

Ларионова выступала в госпитале перед Гердтом

Родители Аллы Ларионовой познакомились во время гражданской войны, когда воевали в бригаде легендарного комбрига Котовского. У них родился сын Владимир и дочь Алла, которую назвали в честь известной актрисы Аллы Тарасовой. Несмотря на то что отец Ларионовой работал директором московского райпищеторга, семья жила небогато – он никогда не использовал служебное положение, чтобы повысить благосостояние семьи. Жили Ларионовы в старой квартире, располагавшейся в полуподвале с самодельными окнами.

Однажды детский сад, куда ходила маленькая Аллочка, вывезли на дачу за город. Как-то туда нагрянула съемочная группа. Оператор выбрал нескольких детишек, среди которых была и Алла, снял их, и группа уехала. А через месяц родителям девочки позвонили со студии и предложили снять дочку в кино. Родители не позволили, хотя девочка мечтала об этом.

Когда началась война, Алле было всего 10 лет. Отец ушел в народное ополчение, а мать с детьми уехала в эвакуацию, в Татарстан. Там девочка выступала в местном госпитале перед ранеными, пела, читала стихи. Среди тех, кто там лечился, был и гвардии старший лейтенант Зиновий Гердт – он получил тяжелое ранение в ногу осколками танкового снаряда.

Семье Ларионовых очень повезло – они все остались живы и вернулись в Москву. В 1948 году у Аллы вновь появилась возможность сняться в кино. На улице ее встретила помощница режиссера Александра Довженко, который начинал съемки фильма «Мичурин». Она предложила девочке небольшую роль помощницы ученого. Мать Аллы снова выступила против, однако 17-летняя девушка в этот раз настояла на своем. После того как Алла мелькнула на экране, ее стали часто приглашать в массовки на «Мосфильм».

На зарубежные съемки актрису не отпускали

Получив аттестат, Алла долго не раздумывала, и отнесла документы сразу в ГИТИС и во ВГИК. В театральном институте экзамен принимал невероятно популярный режиссер Андрей Гончаров, и Ларионова от страха разом забыла все, что готовила. Ее, конечно же, не приняли. Не понравилась она и в институте кинематографии — сам Сергей Герасимов забраковал абитуриентку, которая показалась ему бесперспективной и некрасивой. Однако жена Герасимова Тамара Макарова что-то в ней разглядела и настояла, чтобы девушку приняли.

На втором курсе Ларионову пригласили на пробы в фильм «Садко», который снимал Александр Птушко. Кастинг длился уже очень долго, и на все роли актеры были утверждены, однако режиссер никак не мог выбрать актрису на роль Любавы. Он забраковал более двухсот претенденток, но когда он увидел Ларионову, закричал: «Есть Любава!». В 1953 году «Садко» повезли на Венецианский фестиваль, где картина получила премию «Серебряный лев». Ларионова стала звездой, ей стали поступать предложения от самых известных режиссеров, ее приглашали на съемки за рубеж. И даже сам Чарли Чаплин мечтал увидеть ее в своем фильме. Однако по тем временам сниматься у западных режиссеров нечего было и мечтать, и министерство культуры от имени актрисы отказывалось от всех предложений.

Через год Алле Дмитриевне предложили главную роль в фильме по рассказу Чехова «Анна на шее». Ларионовой предстояло сниматься со звездами — Александром Вертинским и Михаилом Жаровым, однако Вертинскому она не понравилась и он стал настаивать, чтобы взяли актрису постарше. Режиссер с ним не согласился, и, как оказалось, поступил правильно. Очень скоро Вертинский изменил мнение о молодой актрисе.

Когда фильм демонстрировали в кинотеатрах, туда было невозможно попасть, зрители ходили «на Ларионову» по нескольку раз. А актрисе стали мешками приходить письма, особенно после того, как она сыграла Оливию в «Двенадцатой ночи».

Рыбников спас актрису от отчаяния

Ей стали оказывать знаки внимания чиновники всех рангов, и даже министр культуры не устоял перед красотой актрисы. Завистники, среди которых были первые кинозвезды страны, стали распространять о ней самые нелепые слухи. Сначала перед Ларионовой заискивали, а когда министра сняли, актрису стали травить. Ей не подписывали разрешения на командировки для съемок, намеренно задерживали выплату денег. И только после того, как Ларионова пожаловалась новому министру культуры, все прекратилось.

На съемках «Садко» Алла Дмитриевна познакомилась с суперпопулярным в то время актером Иваном Переверзевым. Хотя он был старше на 15 лет, Алла влюбилась в него и очень хотела за него замуж. Переверзев, конечно, не преминул закрутить роман с молодой актрисой, однако жениться на ней не собирался.

Однажды на съемках в Минске Ларионова поняла, что ждет ребенка. И почти сразу же узнала, что в таком же положении по вине Переверзева находится еще одна актриса. Когда впереди замаячила женитьба со всеми прелестями семейной жизни в виде корыт и пеленок, Переверзев сбежал в Москву, где срочно расписался со своей третьей любовницей.

Ларионова тяжело переживала предательство. Это все произошло в канун Нового года, и всеобщее веселье только усугубляло ее состояние. Тогда она вспомнила про Николая Рыбникова, который был без памяти влюблен в нее. Когда-то он ей тоже нравился, но в то время он встречался с другой девушкой. Сейчас Рыбников был свободен, и Ларионова позвонила ему. Он прилетел в Минск на следующий же день, и 2 января сделал ей предложение. Они расписались. Дочь, которую вскоре родила актриса, Рыбников считал родной. А через несколько лет у них появилась еще одна дочь. Когда девочки выросли, старшая окончила институт и стала режиссером монтажа. А вот у младшей начались проблемы. Она стала злоупотреблять спиртным и в 2004 году умерла от цирроза печени.

Алла Ларионова пережила своего мужа на 10 лет. И в апреле 2000 года умерла во сне от сердечного приступа.

Мэри Пикфорд восхищалась Ларионовой

В Аргентине на банкете, который состоялся после показа фильма «Садко», Алла Ларионова познакомилась с Мэри Пикфорд. Американская звезда направилась к столику, за которым сидела Ларионова, за несколько шагов до него остановилась и в пояс, по-русски поклонилась. Затем, подойдя к Алле Дмитриевне, она сказала: «Я подошла, чтобы выразить свой восторг вашей красотой! Вас нельзя не заметить!». На прощание Пикфорд подарила Ларионовой свою фотографию, которую актриса бережно хранила до самой смерти.

В кровати Моргунова

Фильм «Анна на шее» снимали в сорокаградусный мороз, а сцену, когда героиня просыпается наутро после грандиозного бала, – в гараже «Мосфильма», «загримированном» под роскошный будуар. По задумке режиссера, героиня должна была вылезать из постели в тончайшем батистовом пеньюаре, а само ложе должно было быть огромных размеров, с роскошной резьбой. Однако подходящую кровать для этой сцены найти не могли, реквизиторы просто с ног сбились. И тут кто-то вспомнил, что точно такую кровать из красного дерева недавно себе купил Евгений Моргунов. У него одолжили это царское ложе, и после съемок он хвастал всем: «В моей постели спала Алла Ларионова!»

Фото: eg.ru, vokrug.tv

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