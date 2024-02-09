Афиша Одессы на 9-11 февраля: бесплатные выставки, кино, фестивали

А еще не забудьте о Новом годе. Да, по восточному календарю. А это значит, что зима окончательно отступает и в дальнейшем нас ждет весна и возрождение в любых смыслах.

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 9 февраля, 13:30

Что: Декоративное творчество. Современный коллаж

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 9 февраля, 15:00

Что: Презентация издания «Народный герой Украины»

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 9 февраля, 17:00

Что: Исторический фестиваль «Рыцари южных берегов»

Где: Новосельского, 68, Кирха

Когда: 10 — 11 февраля, 11:00 — 20.00

Что: Документальный фильм «Кто мы? Психоанализ украинцев»

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 10 февраля, 15:00

Что: Лекция «Буржуазия Юга»

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 10 февраля, 15:00

Что: Выставка иллюстраций «Общество потерянных перчаток»

Где: Королева, 46, Библиотека для юношества

Когда: 10 февраля: 17:00

Что: Кинопоказ «Под солнцем Тосканы»

Где: Малая Арнаутская, 66, Норма вита

Коли: 10 февраля, 17:00

Что: Благотворительный фестиваль Зимняя сказка

Где: Парк Горького

Когда: 11 февраля: 12:00 — 17:00

Что: Встреча «Любовь по-одесски»

Где: Малая Арнаутская, 66 Норма Вита

Когда: 11 февраля, 15:00

Регистрация: https://forms.gle/AcRxdKTxgsVWpuvs6