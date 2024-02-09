Афиша Одессы на 9-11 февраля: бесплатные выставки, кино, фестивали

Эти выходные будут не только теплыми согласно прогнозу синоптиков, но и согласно нашему обзору — чрезвычайно активными. Смотрите сами: два фестиваля, один в Кирсе, второй в парке Горького, показы фильмов, мастер классы, презентации книг и лекции.
А еще не забудьте о Новом годе. Да, по восточному календарю. А это значит, что зима окончательно отступает и в дальнейшем нас ждет весна и возрождение в любых смыслах.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 февраля, 13:30
Что: Декоративное творчество. Современный коллаж
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 9 февраля, 15:00
Что: Презентация издания «Народный герой Украины»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 9 февраля, 17:00
Что: Исторический фестиваль «Рыцари южных берегов»
Где: Новосельского, 68, Кирха
Когда: 10 — 11 февраля, 11:00 — 20.00
Что: Документальный фильм «Кто мы? Психоанализ украинцев»
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 10 февраля, 15:00
Что: Лекция «Буржуазия Юга»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 10 февраля, 15:00
Что: Выставка иллюстраций «Общество потерянных перчаток»
Где: Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 10 февраля: 17:00
Что: Кинопоказ «Под солнцем Тосканы»
Где: Малая Арнаутская, 66, Норма вита
Коли: 10 февраля, 17:00
Что: Благотворительный фестиваль Зимняя сказка
Где: Парк Горького
Когда: 11 февраля: 12:00 — 17:00
Что: Встреча «Любовь по-одесски»
Где: Малая Арнаутская, 66 Норма Вита
Когда: 11 февраля, 15:00
Регистрация: https://forms.gle/AcRxdKTxgsVWpuvs6