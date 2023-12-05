Афиша Одессы на 5 -7 декабря 2023: одесситов ждут интересные встречи и празднование Хануки

Также продолжаются занятия по украинскому языку в украинских клубах, которых все увеличивается в нашем городе. Выбирайте то, что вам больше нравится.

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 5 декабря, 13:30

Что: Языково-литературная гостиная «Дивосвит»

Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ

Когда: 6 декабря, 11:00

Что: Встреча с Сергеем Братчуком

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 6 декабря, 15:00

Что: Зажигание ханукальной свечи

Где: Приморский бульвар, возле Дюка

Когда: 7 декабря, 16:00

Что: Свободный разговор/Тайна твоего имени

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 7 декабря, 18:30

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/teZU2AY3NrWRYozB7

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