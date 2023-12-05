Афиша Одессы на 5 -7 декабря 2023: одесситов ждут интересные встречи и празднование Хануки

Начало декабря – начало предрождественских хлопот. На улицах появляются елки и праздничные огоньки, в школах дети готовят поздравления нашим воинам. Мы ждем чуда, впрочем главные поставщики чудес — это ВСУ. Пожалуй, не случайно, что теперь день Вооруженных сил Украины и день Святого Николая совпадают. Лично поздравить бойцов можно будет через Сергея Братчука, встреча с которым состоится 6 декабря в библиотеке Грушевского.
Также продолжаются занятия по украинскому языку в украинских клубах, которых все увеличивается в нашем городе. Выбирайте то, что вам больше нравится.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 декабря, 13:30
Что: Языково-литературная гостиная «Дивосвит»
Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 6 декабря, 11:00
Что: Встреча с Сергеем Братчуком
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 6 декабря, 15:00
Что: Зажигание ханукальной свечи
Где: Приморский бульвар, возле Дюка
Когда: 7 декабря, 16:00
Что: Свободный разговор/Тайна твоего имени
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 7 декабря, 18:30
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/teZU2AY3NrWRYozB7
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