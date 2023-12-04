Green Grey едет в Одессу с разрывной программой: старые хиты теперь звучат по-новому

Green Grey едет в тур по Украине с новой программой «Как ты, друг?». Концерты пройдут во Львове, Одессе, Днепре, Кривом Роге и Харькове. Это станет первым туром группы во время полномасштабной войны.

Тур пройдет в поддержку бойца ССО Станислава Зория, потерявшего ногу обороняя город Бахмут и оставшийся единственным выжившим из своей группы. Стасу 22 года, он Чемпион мира по кикбоксингу. Военный был одним из тех, кто увольнял Изюм и мужественно защищал Украину от врага. Главная цель – собрать 30 000$ на бионический протез ноги Станиславу.

24 февраля — переломный момент для музыкантов

Как и для всех украинцев, для Green Grey день 24 февраля 2022 года стал переломным моментом и точкой невозвращения. Многие вещи были переосмыслены и переоценены. Дмитрий Мурик Муравицкий принял участие во многих волонтерских и музыкальных благотворительных проектах. Андрей Diezel Яценко сначала пошел в ТРО, позже подписал контракт с батальоном «Мрия» ВСУ, а кроме того — проводил благотворительные аукционы и благотворительные джем-сейшены в поддержку ВСУ.

24 февраля изменилось все у всех. Мы многое пересмотрели со своих устойчивых позиций. За это время у нас сформировалось бескомпромиссное понимание того, что петь на русском сейчас — это просто неуместно. Хочу прояснить. Это не связано с притеснениями. Мы – либертарианцы, мы живем в свободной стране и кайфуем от этого. Но во время войны с россией я не понимаю, как можно стоять на сцене и петь на русском — ни во время концертов в Украине, ни во время гастролей наших артистов за границей”, — объяснил свою позицию Дизель.

Мурик дополняет:

В начале войны мы с командой вообще ставили под сомнение, что будем давать концерты и сможем петь в ближайшем будущем, не знали, что дальше будет с группой. Но потом я решил попытаться адаптировать на украинском одну нашу песню. Получилось неплохо. Затем – вторую, третью. Важно: я не занимаюсь переводами. Я – не переводчик, я – автор. Некоторые полагают, что я даже поэт. Возможно, поэтому, неожиданно для нас самих, Green Grey зазвучал совершенно по-новому. И для нас это очень важно. Именно так мы выражаем свою позицию. Это – наш манифест”. Еще для нас очень важен вопрос идентификации себя как украинских музыкантов. Раньше я не считал это проблемой. Но это было ошибкой. И сейчас этот шаг – исполнение наших песен – и старых, и новых на украинском – это способ для нас показать на какой мы стороне, четко и необратимо, — подчеркнул Дизель.

Green Gray на украинском – это разрыв, считает Мурик:

Будут и старые боевики, и премьеры новых песен. Недавно мы записали новую песню — Друг — очень для нас важную. Фаны на концертах первыми услышат ее вживую. Мы едем в этот тур, чтобы наконец увидеться и поддержать своих! А еще – помочь нашим военным.

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