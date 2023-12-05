Афіша Одеси на 5 -7 грудня 2023 року: одеситів чекають цікаві зустрічі і святкування Хануки

Також продовжуються заняття з української мови в українських клубах, яких все більшає в нашому місті. Обирайте те, що вам найбільше до вподоби.

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 5 грудня, 13:30

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивосвіт”

Де: Філатова, 1, Читальна зала ОННБ

Коли: 6 грудня, 11:00

Що: Зустріч із Сергієм Братчуком

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 6 грудня, 15:00

Що: Запалювання ханукальної свічки

Де: Приморський бульвар, біля Дюка

Коли: 7 грудня, 16:00

Що: Вільна розмова/Таємниця твого імені

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 7 грудня, 18:30

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/teZU2AY3NrWRYozB7

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