Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 5 -7 грудня 2023 року: одеситів чекають цікаві зустрічі і святкування Хануки

Афіша Одеси на 5 -7 грудня 2023 року: одеситів чекають цікаві зустрічі і святкування Хануки

Початок грудня – початок передріздвяних клопотів. На вулицях з’являються ялинки та святкові вогники, в школах діти готують вітання нашим воїнам. Ми чекаємо на диво, втім головні постачальники див це ЗСУ. Мабуть, не випадково, що тепер день Збройних Сил України та день Святого Миколая співпадають. Особисто привітати бійців можна буде через Сергія Братчука, зустріч із яким відбудеться 6 грудня в бібліотеці Грушевського.

Також продовжуються заняття з української мови в українських клубах, яких все більшає в нашому місті. Обирайте те, що вам найбільше до вподоби.

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 5 грудня, 13:30

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивосвіт”
Де: Філатова, 1, Читальна зала ОННБ
Коли: 6 грудня, 11:00

Що: Зустріч із Сергієм Братчуком
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 6 грудня, 15:00

Що: Запалювання ханукальної свічки
Де: Приморський бульвар, біля Дюка
Коли: 7 грудня, 16:00

Що: Вільна розмова/Таємниця твого імені
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 7 грудня, 18:30
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/teZU2AY3NrWRYozB7

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