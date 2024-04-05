Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 5-7 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 5-7 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Рассказываем, как в Одессе отдохнуть бесплатно и с пользой. В пятницу в библиотеке Грушевского вы сможете посмотреть новое камерное представление театрального объединения, которое временно переехало в Одессу из Херсона.

Также, обратите внимание, что на улице Преображенской открылся новый книжный магазин, где регулярно проходят встречи с писателями и презентации книг. В субботу там вас ждет очень интересная встреча с автором книги о ядах.

А в воскресенье предлагаем провести время на природе, ведь погода обещает быть почти летней.

Что: Концерт ко Дню памяти Столярского
Где: Сабанеев мост,1, Лицей им. Столярского
Когда: 5 апреля, 12:00

Что: Концерт «Театр — жизнь моя»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 5 апреля, 13:00

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 апреля, 13:30

Что: Спектакль «Между нами война»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 апреля, 15:00

Что: Вечер памяти Бориса Самойловича Амчиславского
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 5 апреля, 17:00

Что: America Docu Club/ Storm Lake
Где: America House Odesa Греческая, 1-а\
Когда: 5 апреля, 18:30
Регистрация https://forms.gle/dW7tmF7z9325KhEFA

Что: Заседание Odessa Speakers Club
Где: Пастера, 13 или онлайн
Когда: 6 апреля, 11:00

Что: Творческая встреча с Романом Капитоновым
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 6 апреля, 17:00
Что: Истории (не)вымышленных ядов
Где: Ковальская, 59, Книжный магазин Е
Когда: 6 апреля, 15:00

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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