Афиша Одессы на 5-7 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Также, обратите внимание, что на улице Преображенской открылся новый книжный магазин, где регулярно проходят встречи с писателями и презентации книг. В субботу там вас ждет очень интересная встреча с автором книги о ядах.

А в воскресенье предлагаем провести время на природе, ведь погода обещает быть почти летней.

Что: Концерт ко Дню памяти Столярского

Где: Сабанеев мост,1, Лицей им. Столярского

Когда: 5 апреля, 12:00



Что: Концерт «Театр — жизнь моя»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 5 апреля, 13:00



Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 5 апреля, 13:30



Что: Спектакль «Между нами война»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 5 апреля, 15:00



Что: Вечер памяти Бориса Самойловича Амчиславского

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 5 апреля, 17:00



Что: America Docu Club/ Storm Lake

Где: America House Odesa Греческая, 1-а\

Когда: 5 апреля, 18:30

Регистрация https://forms.gle/dW7tmF7z9325KhEFA



Что: Заседание Odessa Speakers Club

Где: Пастера, 13 или онлайн

Когда: 6 апреля, 11:00



Что: Творческая встреча с Романом Капитоновым

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 6 апреля, 17:00

Что: Истории (не)вымышленных ядов

Где: Ковальская, 59, Книжный магазин Е

Когда: 6 апреля, 15:00

