Афіша Одеси на 5-7 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Також, зверніть увагу, на те, що на вулиці Преображенській відкрилася нова книгарня, де регулярно проходять зустрічі з письменниками та презентації книжок. В суботу там на вас чекає дуже цікава зустріч з автором книги про отрути.

А у неділю пропонуємо провести час на природі, адже погода обіцяє бути майже літньою.

Що: Концерт до Дня памʼяті Столярського

Де: Сабанєєв міст,1, Ліцей им. Столярського

Коли: 5 квітня, 12:00





Що: Концерт “Театр – життя моє”

Де: Новосєльського, 63, Музична академія

Коли: 5 квітня, 13:00





Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 5 квітня, 13:30





Що: Вистава “Між нами війна”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 5 квітня, 15:00





Що: Вечір памʼяті Бориса Самойловича Амчиславського

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 5 квітня, 17:00





Що: America Docu Club/ Storm Lake

Де: America House Odesa Грецька, 1-а

Коли: 5 квітня, 18:30

Реєстрація https://forms.gle/dW7tmF7z9325KhEFA





Що: Засідання Odessa Speakers Club

Де: Пастера, 13 або онлайн

Коли: 6 квітня, 11:00





Що: Творча зустріч з Романов Капітоновим

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 6 квітня, 17:00

Що: Історії (не)вигаданих отрут

Де: Ковальська, 59, Книгарня Є

Коли: 6 квітня, 15:00



