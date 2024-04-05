Афіша Одеси на 5-7 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Розказуємо, як в Одесі відпочити безкоштовно та з користю. В пʼятницюЮ в бібліотеці Грушевського ви зможете подивитися нову камерну виставу театрального обʼєднання, яке тимчасово переʼхало до Одеси з Херсону.
Також, зверніть увагу, на те, що на вулиці Преображенській відкрилася нова книгарня, де регулярно проходять зустрічі з письменниками та презентації книжок. В суботу там на вас чекає дуже цікава зустріч з автором книги про отрути.
А у неділю пропонуємо провести час на природі, адже погода обіцяє бути майже літньою.
Що: Концерт до Дня памʼяті Столярського
Де: Сабанєєв міст,1, Ліцей им. Столярського
Коли: 5 квітня, 12:00
Що: Концерт “Театр – життя моє”
Де: Новосєльського, 63, Музична академія
Коли: 5 квітня, 13:00
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 5 квітня, 13:30
Що: Вистава “Між нами війна”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 5 квітня, 15:00
Що: Вечір памʼяті Бориса Самойловича Амчиславського
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 5 квітня, 17:00
Що: America Docu Club/ Storm Lake
Де: America House Odesa Грецька, 1-а
Коли: 5 квітня, 18:30
Реєстрація https://forms.gle/dW7tmF7z9325KhEFA
Що: Засідання Odessa Speakers Club
Де: Пастера, 13 або онлайн
Коли: 6 квітня, 11:00
Що: Творча зустріч з Романов Капітоновим
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 6 квітня, 17:00
Що: Історії (не)вигаданих отрут
Де: Ковальська, 59, Книгарня Є
Коли: 6 квітня, 15:00