Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 30 августа – 1 сентября: бесплатные выставки и спектакли

Афиша Одессы на 30 августа – 1 сентября: бесплатные выставки и спектакли

Ну что, приготовились встретить последние выходные лета? Кажется, и организаторы событий решили немного притормозить и не спешить с новыми событиями. Неспешно провожаем август и встречаем бархатный сентябрь.

Что: Открытие выставки Геннадия Горбунова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 31 августа, 14:00
Благотворительный взнос по желанию
афишаЧто: Открытие фотовыставки Андрея Утенкова
Де: Сабанеев мост, 4 Дом ученых
Когда: 30 августа, 16:00
афишаЧто: Легенды театральной Одессы. Семен Крупник
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 30 августа, 17:00
афишаЧто: Публичная дискуссия “Одесский ренессанс. 90-е”
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 31 августа, 14:00
Регистрация: https://forms.gle/hDkST5p95Exgr4Td8
афишаЧто: Всегда современный Франко
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 30 августа, 15:00
афиша

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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