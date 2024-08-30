Афиша Одессы на 30 августа – 1 сентября: бесплатные выставки и спектакли

Ну что, приготовились встретить последние выходные лета? Кажется, и организаторы событий решили немного притормозить и не спешить с новыми событиями. Неспешно провожаем август и встречаем бархатный сентябрь.
Что: Открытие выставки Геннадия Горбунова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 31 августа, 14:00
Благотворительный взнос по желанию
Что: Открытие фотовыставки Андрея Утенкова
Де: Сабанеев мост, 4 Дом ученых
Когда: 30 августа, 16:00
Что: Легенды театральной Одессы. Семен Крупник
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 30 августа, 17:00
Что: Публичная дискуссия “Одесский ренессанс. 90-е”
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 31 августа, 14:00
Регистрация: https://forms.gle/hDkST5p95Exgr4Td8
Что: Всегда современный Франко
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 30 августа, 15:00