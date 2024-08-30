Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 30 серпня – 1 вересня: безкоштовні виставки та вистави

Афіша Одеси на 30 серпня – 1 вересня: безкоштовні виставки та вистави

Ну що, приготувалися зустріти останні вихідні літа? Здається і організатори подій вирішили трохи притормозити та не поспішати з новими подіями. Неспешно проводжаємо серпень та зустрічаємо оксамитовий вересень.

Що: Відкриття виставки Геннадія Горбунова
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 31 серпня, 14:00
Благодійний внесок за бажанням
афиша
Що: Відкриття фотовиставки Андрія Утенкова
Де: Сабанеїв міст, 4, Будинок вчених
Коли: 30 серпня, 16:00
афишаЩо: Легенди театральної Одеси. Семен Крупнік
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 30 серпня, 17:00
афішаЩо: Публічна дискусія “Одеський ренесанс. 90-ті”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 31 серпня, 14:00
Реєстрація: https://forms.gle/hDkST5p95Exgr4Td8
афішаЩо: Завжди сучасний Франко
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 30 серпня, 15:00
афіша

 

 

 

 

 

 

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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