Афіша Одеси на 30 серпня – 1 вересня: безкоштовні виставки та вистави

Афіша Одеси на 23 – 25 серпня: фестиваль, безкоштовні виставки та концерти Святкуємо День Незалежності. Звісно, цього року не так як в минулі. Без великих подій, концертів та феєрверків. Але головне – незважаючи ні на що, нам є що відзначати. В цей день буде багато благодійних подій, зверніть увагу і на них також. Гарного, доброго та мирного свята всім нам! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 20 – 22 серпня: безкоштовні виставки та мовні курси Увага в Одесі розпочинають роботу нові курси української мови. Можливо саме вам вони стануть у нагоді. Заняття будуть проходити в центрі міста, в бібліотеці Багрицького по середам о 16:00. Також нагадуємо що кожного тижня збирається й український клуб в бібліотеці Грушевського а також клуб розмовної англійської – онлайн. Всі подробиці в наших анонсах. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 16-18 серпня: безкоштовні фестиваль, вистава та концерт Нова виставка в Одеському національному художньому музеї. Музичні події, одна з яких присвячена Бессарабії, а друга – Кузьмі Скярбіну. Два дні плейбек театру в Зеленому. Подій нібито небагато, але всі вони яскраві та цікаві. Не пропустіть! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ